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挺青年創業！最高20萬優惠金送給你　加盟展這攤被擠爆

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▲挺青年創業！最高20萬優惠金送給你，加盟展這攤被擠爆。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼ 日盛幸福站 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲2019台北國際連鎖加盟創業大展開跑，吸引許多準頭家們前來做功課。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2019台北國際連鎖加盟創業大展開跑，現場集結全台百大加盟品牌，吸引許多準頭家們前來做功課，而開店做生意最希望的就是賺大錢了，但是開一間店的眉眉角角相當多，究竟民眾會注意哪些細節呢？不少民眾回答最注重「租金便宜」、「人流要夠」、「地點位置佳」三大重點。

▲▼ 日盛幸福站 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲不少民眾表示，開店最注重「租金便宜」、「人流要夠」、「地點位置佳」三大重點。

在眾多品牌當中，有一品牌總是擠滿人潮，走進一看，原來是日勝幸福站的招商說明，位於板橋的日勝幸福站，整體社區入住率已經高達九成，超過2萬人的龐大人流也帶動周邊商場發展，目前已經有各大連鎖超商業者進駐，在加盟展期間，限量推出首年免租金方案，讓民眾直呼「好划算！」

▲▼ 日盛幸福站 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲在眾多品牌當中，有一品牌總是擠滿人潮，走進一看，原來是日勝幸福站的招商說明。

看展民眾表示，首年免租金對於剛開店的他們來說，資金壓力減緩非常多，而且已經有兩萬住戶在裡面，就不用擔心客源的問題，有到日勝幸福站場勘過的民眾則認為，現場已經進駐很多商家，整體上有造鎮的感覺，相信以後會越來越熱鬧，整體來講CP值很划算。

▲▼ 日盛幸福站 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲加盟展期間推出首年免租金方案，讓民眾直呼「好划算！」

為了力挺青年創業，建商更推出「挺青年創業優租方案」，就是要讓年輕人也能自己當頭家，幸福頭家經理黃炯瑜說明，「只要符合40歲以下的年輕人，就會提供10萬元的租金優惠，或是全區首家開的店面，會另外提供10萬元抵租金優惠」，也提到目前進駐店家相當多，包括三大超商「7-Eleven、全家、萊爾富」、路易莎咖啡、火鍋店、三顧茅廬、胖老爹、麥味登等等，都已經進駐到社區裡面。

▲▼ 日盛幸福站 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲幸福頭家經理黃炯瑜說明，「只要符合40歲以下的年輕人，就會提供10萬元的租金優惠，或是全區首家開的店面，會另外提供10萬元抵租金優惠」。

日勝幸福站不僅吸引上萬人口居住，更帶動周邊地區環境改善及地區發展，把龐大的人流＋優惠租金當後盾，鼓勵大家來日勝幸福站當頭家，讓2萬住戶擁有豐富多元的店家選擇，而相較於市區的高租金以及看天吃飯的不確定性，已經有完整住戶人流的大型社區周邊，可說是頭家們的最佳選擇！

▼相較於市區的高租金以及看天吃飯的不確定性，已經有完整住戶人流的大型社區周邊，可說是頭家們的最佳選擇。

▲日盛幸福站 。（圖／日勝幸福站提供）

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關鍵字：加盟展青年創業板橋租金商場

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