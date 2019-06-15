全台餘屋爆多「六都就有9.2萬戶」！房屋賣不掉真相曝光　10大話術要小心

▲購買房屋前，必須要作足相關功課。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

財經中心／綜合報導

全台六都待售時間超過1年以上的住宅高達9.2萬間，占六都整體待售量32%，對此，房市專家Sway日前就在臉書上表示，餘屋有兩種，一種是建商賣太貴、一種是房屋太爛，他也列舉各種房市話術，提醒購屋族不要碰某些房子。

Sway表示，餘屋有兩種，一種是建商只想賣很貴，但沒人想鳥，就有地段精華的建案，賣了8年還只賣了三分之一；一種是房子太爛，爛建商蓋出爛房子又已經漏水，縱使賣便宜但也乏人問津，因為買家還是要花大錢修整，而且要一直修。

「有些房子買不得，你知我知天下知，但就是會有人貪小便宜而買。」Sway舉了幾個房產實例，以及建案銷售時常用的話語，例如「最後一戶」、「屋主難得在台趕快付斡旋」、「屋主移民美國」、「你是第三順位，要不要搶搶看」、「沒有人出這種低價啦」、「這種價格永遠買不到房啦」、「是個案、是特例」、「這建商超有名超大的」、「保證獲利啦」、「我買賣過上千戶房屋」等，不可不注意。

「最後一戶」：那就給別人買吧，表示這戶是別人挑剩的，有啥好買。

「屋主難得在台趕快付斡旋」：屋主永遠在台啦，沒有難得，他想加價賣我才不要加價買，又不是笨蛋。

「屋主移民美國」：可不可以有點創意，移民莫三比克之類的？

「你是第三順位要不要搶搶看」：不要，我看別戶去，又沒有要搞3P。

「沒有人出這種低價啦」：有啊我啊，應該是沒人出價吧。

「這種價格永遠買不到房啦」：那實價登錄那些低價是怎麼回事？

「是個案、是特例」：怎會有那麼多個案及特例呢？

「這建商超有名超大的」：漏水有名？逃漏稅有名？還是掏空公司有名？

「保證獲利啦」：那你買吧，都給你獲利就好，不用賣我。

「我買賣過上千戶房屋」：因為你在作夢跟唬爛，這我最在行。

文末Sway也反諷，「很多人都是被騙了才認識我，真的很可惜。不過認識也好，被騙也好，這些都是功課，拿錢去上這種課，真是昂貴。」他也奉勸買房的人，「慢慢來啦！」