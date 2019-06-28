電梯「年賺7200元」！數位佈告欄「公告超即時」　還能幫省社區管理費

實習記者陳妙津／綜合報導

隨著數位時代來臨，傳統社區佈告欄因紙張張貼容易雜亂無章，而原本常被使用於辦公大樓的數位佈告欄由於精緻化版面、彩色畫面，以及能立刻更換的即時特性，逐漸吸引住宅大樓居民青睞。國內最大電梯電視聯播網公司「分眾傳媒」便提出資源共享概念，讓數位佈告欄進駐住宅，除了無紙化、靈活運用科技讓公告曝光，每個月還每台補助500元電費增加社區收入，相當於一台電梯安裝後年賺7200元，對社區管理費不無小補。

傳統社區佈告欄通常以各色A4紙貼成，設計不一致，造成視覺混亂，閱讀不易，即使貼了也容易被居民忽視，而近來崛起的數位佈告欄則已在全台超過900棟商辦大樓安裝，外型簡潔俐落，採取無紙化呼應環保，活化大樓環境，也讓許多住宅大樓紛紛採用，還能額外增加管委會收入。

以「分眾傳媒」推出的佈告欄升級計畫為例，數位佈告欄採用Full HD面板，分成上下兩格，上格輪播廣告，並篩選屏除腥羶色廣告，下格則以清晰設計版面張貼各類社區公告，大樓方完全不需支付任何費用，從安裝、更新到維護都由業者一條龍負責，還可每周及時更換公告內容，不僅讓資訊轉化為主動曝光，提升社區質感，彩色精美的外觀更能吸引居民目光。

分眾傳媒何瑋祥協理表示，數位佈告欄安裝採取獨創黏貼施工法，不鑿孔、不破壞電梯壁面、不留痕跡，保持電梯美觀外，也無須擔心安裝會造成結構損壞，更投保了2000萬意外險，保障居民使用安全。此外在資源共享概念下，每個月每台數位佈告欄將補助500元電費補貼，換而言之，每台電梯一年便可為社區賺入7200元，可以用來運用於外牆拉皮、公設維護等項目，對社區而言不無小補。