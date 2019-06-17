上屆總統大選房價落底反彈　台北市3年漲8%

▲民眾普遍還是偏好屋齡較新的房屋。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

按照過往經驗，每當遇到總統大選，當年的房地產景氣大多不會太好，但是在房價方面，台北市2018年屋齡在10年內的成屋均價，較2016年總統大選時房價增幅達8.1%，房價有逐年上漲趨勢，而屋齡在30年以上的成屋，則每坪約在52萬元左右，有一定的支撐。

根據信義房屋統計實價登錄網站，台北市屋齡10年內成屋、以及屋齡30年以上的成屋均價，發現2018年10年內成屋均價每坪70.7萬元，且30年以上成屋每坪52.86萬元，均達到最高峰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北市房價近年有落底反彈趨勢，主要是因房價在2016年前達到高點後，房地產景氣陷入低潮，不少屋主為了資金調動因素出脫房產，而且當時市場正逢買氣量縮，屋主為求兌現在價格方面較願意讓步，導致2016年房價落在低點，之後幾年房市買氣回歸正常面，因此相對屋主讓價意願不高，房價維持在一定水準。

然而買方普遍還是偏好新一點的房屋，因此屋齡在10年內的成屋，較受到買方青睞，加上台北市需求大於供給，房價依然有支撐點，2016年房價均價每坪65.42萬元，而2018年房價上揚至70.7萬元，2年房價增幅達8.1%。

對於未來總統大選後的買氣變化，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，從過去經驗來看，台灣房地產市場受到大選牽動頗深，買氣多少都會受到影響，但價格是否會有機會上揚，還是在於買方購買力，以目前狀況來看，北市房價已達高點，雖距離歷史高點還有段距離，不過近幾個月來已呈現緩步上揚，呈現高檔盤整格局。