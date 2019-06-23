館長提囤屋稅「5間房300%收」　小夫妻跟爸媽住「愛愛」還怕尷尬

▲館長強調居住正義的重要性，希望囤屋5間以上課300%重稅。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢堪稱是全台灣最知名的租屋族，在17日晚間的直播當中，再度提到「居住正義」的議題，痛批政府不打房，讓年輕人負擔太大，活得很痛苦，也增加中小企業主創業的壓力，讓台灣的競爭力越來越降低，台灣應該設計囤屋稅，不僅減少毫無生產力的房東，也增加國家的稅收。

館長痛批，台灣很多大大小小的事還是不公開、不透明，如果開徵囤屋稅政府稅收可能會變多，但是個人資產會降低，因為房價會開始掉個人資產就會降低，房價掉，房價掉了死的只是台灣5%的人，台灣很諷刺的是，「台灣居然為了保護5%有錢人的產權，而去漠視95%人民的未來」。





▲館長住的林口，他認為房價還是太貴了。（圖／記者屠惠剛攝）



館長以「夫妻房事」強調居住正義的重要性，95%的人是沒錢買房子，或者30、40歲還跟爸爸、媽媽住在一起的人，因為買不起房爸爸早期買房只好住著，「當結婚之後跟老婆要打砲的時候，還要摀著她的嘴，因為我家他X的就是小！」人的居住權必須合乎正義，誰都不希望在做愛的時候，爸爸、媽媽還去敲你的門。

館長簡單試算了一下囤屋稅，例如第一間房不收囤屋稅「合理嘛！」、第二間房子收一點點囤屋稅就好，三間算有錢人了，必須再加重比例，可能一年需要總共繳30~40萬的囤屋稅，超過5間房子就「300%收」，能夠持有5間以上房子就很詭異了，「就要收超級重稅了！一年幾百萬的繳啊」台灣一年搞不好增加好以億甚至上千億的稅金！這個對台灣的建設有沒有幫助！

▲館長認為藍綠政客都不想解決居住正義的問題。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



館長表示，囤屋稅可以把有錢人過多的錢，還回來這個國家，因為賺這些房地產的錢本來就是不義之財，是踏著人民的血汗跟未來，「賣給你背債30年」這是一種不公平的事情，所以為什麼要居住正義，因為這一點都不正義！

館長也不認為打房經濟會倒退，房子本來就不應該是資產，中國人錯誤的觀念「有土斯有財」，但是在外國先進國家的觀念，有現金、有企業、有發展力、有創造力才是有未來，台灣就是讓這些囤屋恐龍、房地產恐龍先吸了一半經濟的血，所有人都要住、所有人領薪水都拿去供房貸，生活痛苦不堪啊，所有人要創業背了這麼高額的租金，最後的贏家是誰？是房東，整天躺在那裡收錢，什麼都不用管，也沒創造力，台灣會不會爛掉。