「地主有什麼本事月收百萬租金」　館長轟：台灣打轉30年房地產害死台灣人

▲館長在直播當中怒轟地主。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在直播當中與粉絲聊「創業甘苦談」，但其中有很大一部分在砲轟當今的稅賦制度對地主太有利，反而造成創業者成本不堪負荷，讓他痛罵，地主有什麼本事月收百萬租金，台灣30年來都在原地打轉也都是房地產害死台灣人。

館長說，如果想開一間做吃的店，不可能開在荒山野嶺，一定要開在「結市」的地方，就是店家很多的地方，曾經在蘆洲看過60坪一樓二樓的店面25萬一個月，在蘆洲長安街一個10坪大的店面要10萬塊。

館長在直播當中以曾經開過的串燒店為例，開在巷弄裡面40幾坪，一個月租金要6萬塊，結果事實證明了開在巷子裡，外來客很少，幾乎都是朋友口耳相傳，當時的生意每個月都賠錢，其實收進來的營業額扣掉人事、扣掉開銷、扣掉營業稅、扣掉進貨成本，最終扣掉一個最可怕的6萬塊房租，原物料進貨都可以抓，人事成本固定的，但是最閃不掉的就是租屋成本，然後租屋成本卻比人事、進貨成本來得誇張，這就是目前台灣做生意比外國最沒競爭力的一點。

▲東區店面。（圖／記者陳韋帆攝）



館長說，「當然我的偶像柯P也曾經講過，如果今天打房的話，台灣經濟會怎麼樣」如果今天房價不打這個天秤永遠不會轉過來，大家試想「地主他到底有什麼本事每個月拿到100萬的租金」他們只是因為投胎的時候眼睛睜得比較亮，爸爸媽媽會官商勾結，很多的地主都是我們的國民黨跟民進黨的人。

館長痛批，連戰最大的地主、王金平也非常大的地主，「王金平出來投總統我第一個不支持他」，台灣蔡英文也是，不管民進黨還是國民黨，他們都是最大的地主，他們絕對不會改變絕對不會打房，永遠都是用合宜住宅來騙各位，見更多這種垃圾來賣給你，但事實上他們自己的地會不會降呢？不會。

▲館長舉夜市為例，做生意也相當不容易。（圖／記者周宸亘攝）



館長指出，夜市開一個雞排攤，店面下面的馬路一個月6萬，夜市的屋主怎麼租房子，店面租一次，店面外面擺攤分成3個攤位，炸雞攤、滷味攤、賣涼的，店面租20萬、攤位賺18萬，一個月賺38萬什麼都不用幹，重點是稅還非常的輕，做生意有發票稅、有營業稅、有年度綜合所得稅，回到自己身上還有個人所得稅，他那個稅就是租金稅而已。

館長說，開一間公司賺100塊，「每100塊裡面回到我身上可能只有20塊」，其他都是繳稅、人事、房租這些東西，但是如果爸爸是地主，生下來什麼都不用做，一個月收一次租金，一個月就有100萬、200萬，扣掉房屋稅之後沒有任何地開銷，每100塊可以賺到80塊，只有20塊拿去繳稅，但是今天辛辛苦苦拿出鉅額的成本做生意，這個東西隨時會泡沫化、隨時會不見，「這就是為什麼台灣原地打轉30年的最大主因，也就是房地產害死了全台灣人」，然後讓財富轉移到這些人身上，讓大家都均貧，讓這些人都均富，這些東西會不會改變，絕對不會改變。