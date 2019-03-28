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北市商辦2年內將斷貨　6.4萬坪1年內創紀錄快速去化

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▲▼北市商辦、房市、俯瞰。（圖／記者陳韋帆攝）

▲北市商辦未來2年無新供給，商仲指出恐將斷貨。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市商辦租賃市場延續2018年熱度，第一季A級商辦租金單價季增0.95％、年增1.81％，空置率僅5.85％，租賃市場價漲量增。瑞普萊坊總經理劉美華表示，2019、2020年市場缺乏新供給，加上跨國共享辦公室營運商看準需求，強勢卡位，加劇供不應求、價格走揚的現象。以信義辦公商圈為例，租金開價普遍上調5－10％，建議有增租、搬遷、續約需求的企業要及早因應。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部調查今年第一季台北市A級商辦租金平均單價2,760元，租金單價季增0.95％，年增1.81％，淨去化量達5,357坪，空置率5.85％，單季下降0.76％。觀察去年新完工的大樓南山廣場、國泰民生建國大樓滿租率達八成以上，聯合報大樓更已全棟滿租，帶動約6.4萬坪一年內創紀錄快速去化。

三大動能秒殺新供給 辦公室面臨斷貨慌

瑞普萊坊商業物業代理部資深經理陳瑛佳表示，以往新大樓達到八成滿租率，平均至少需要三年的去化時間，但2018年新完工大樓除了預租策略成功外，又有企業汰舊換新及整併需求的商辦搬遷熱潮，三大動能加速推進A級商辦去化。預期未來兩年即將完工A級的新大樓，有中國人壽敦北大樓新總部及冠德敦北地上權案，雖然辦公室新增供給量合計共3.4萬坪，但均以自用為主，至2021年辦公室市場供不應求現象始得紓解。

共享辦公室、外商、科技業 炒熱戰局

需求面動能來自兩大支柱，第一、延續這波A辦搶樓潮中，今年共享辦公室需求大爆發。該季新加坡商共享辦公室業者嘉世科（JUSTCO）承租宏泰金融大樓近1,700坪，為民生敦北辦公商圈注入活力。陳瑛佳進一步指出，在這波搶樓潮中，新型態辦公室的租期高度「彈性」為其最大優勢，其吸引新事業體或搬遷過渡期需求的承租戶，亦看準台灣產業發展需求、辦公市場搶樓潮，卡位台北市場。

第二、外商、科技業積極進軍台灣，如科技大廠下的軟體公司從商務中心搬遷至南山廣場，創下實價登錄有史以來的台北市辦公室租金新高價，以及近期Google於遠東科技園區承租下整棟新大樓，在在凸顯台北市辦公室供給短缺卻無法滿足需求的現象。

陳瑛佳表示，商辦租賃市場熱絡引發房東「漲」聲四起。去年租金成長動能來自規劃、設備新穎的新供給大樓拉動，而今年則有更強的剛性需求推升，房東樂觀看待市場，信義商圈無論新舊大樓，全面調升租金開價5－10％，在優質標的選擇有限、議價空間縮小的兩大困境下，勢必出現比價效應，進一步推升租金，預期全年租金有５％成長空間，且明年還會調漲的潛力，建議有承租需求的企業及早因應。

關鍵字：商辦租賃辦公室租金商用不動產瑞普萊坊商仲

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