房屋距離公園遠近差7％房價？　好時價：越遠越便宜

▲好時價指出，距離公園遠近房價最高差7％。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳韋帆／台北報導

影響房屋價格的因素有很多，例如坐落區位、屋齡、所在樓層、建材等，其中「區位、區位、區位」一直是大眾琅琅上口的買房心法。好時價表示，區位隱含的是房屋對於各種鄰近設施的可及性及寧適性，以新北市為例，好時價發現距離「公園綠地」的遠近會有7％以上的價格落差。

一般人買房的時候會盡量避免附近有「鄰避設施」坐落，諸如加油站、變電所、宮廟等，距離這些設施愈近，房價通常愈低；相反地，也有一些「迎臂設施」是多數人希望在自家有良好可及性的，像是公園綠地、捷運站等，距離愈近愈貴，但是貴多少比較合理呢？

好時價分析新北市住宅區的實價登錄資料距離「公園綠地」的遠近程度，並將這些資料依據距離遠近分為5個等級，分別是「230公尺以內」、「230至380公尺」、「380至580公尺」、「580至950公尺」及「950公尺以上」，發現距離950公尺以上的房屋，單價會比距離230公尺以內的房屋下修7.16％。

詳細觀察這5個等級，在其他條件都相同下，與距離公園綠地「230公尺以內」的房屋相比，距離「230至380公尺」的房屋單價會降低0.76％，距離「380至580公尺」的降低1.83％，距離「580至950公尺」的降低3.37％，距離「950公尺以上」的則降低7.16％。

透過這個方法，可以客觀地判斷出房屋距離公園綠地的遠近，所造成的房屋價差合不合理，如若房屋其他條件都類似，價差卻遠大於上述百分比，那麼在購屋時就要多加思忖，是否值得以這般高的價格簽約。