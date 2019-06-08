林志玲看房眼光比看男人厲害「爽賺400萬」　鄰居卻慘賠2900萬

▲林志玲看房的眼光比看男人更厲害。（圖／翻攝自《林志玲工作室》微博）



記者林彥臣／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「EXILE」AKIRA閃婚，志玲姐姐除了擇偶眼光獨到之外，其實她房地產進出場的眼光更厲害，她在2018年脫手於牯嶺街豪宅「力麒麒御」，傳出至少爽賺400萬，同樣的一處豪宅鄰居卻慘賠2900萬，可見志玲姐姐房產操作的眼光精準！

林志玲於2016年購入位於台北市中正區牯嶺街豪宅「力麒麒御」16樓露台戶，當時成交總價為1.57億元，2018年7月委託房仲在房屋交易網上出售，據資料顯示，該物件權狀坪數為164.45坪（不含4個車位，共46.03坪），開價1.88億元，每坪單價約105萬元，從網路上所提供的照片來看，該物當時仍為毛胚屋，《ETtoday新聞雲》當時側面了解，最後售出的成交價約每坪90萬左右。

但是根據內政部實價登錄揭露位於牯嶺街豪宅「力麒麒御」14樓的交易，該戶在2018年8月賣出，總價1億2000萬元，然而該戶在2014年5月買入的總價為1億4907萬，等於4年後林志玲的鄰居賠了2900萬元出場，單價跌約21.2%。

▲林志玲曾購入位於台北市牯嶺街的豪宅「力麒麒御」，2018年脫手爽賺400萬，鄰居卻賠了2900萬。（圖／記者葉佳華攝）



大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，力麒麒御為中正區西側知名豪宅，地段鬧中取靜，由於名模林志玲在16樓原有一戶，讓這個社區聲名大噪。該案剛完成時，恰逢不動產市場近期的高點，高樓層單價一度破百，但不動產市場在2014年後受到政府打房影響造成衝擊，尤其豪宅市場交易量大幅緊縮，因此許多豪宅近年多以平轉或賠售轉手。

當時傳出，賣方打8折賣給林志玲，2018也盛傳林志玲已賣出，還賺了400萬，只是實價尚未揭露。郎美囡分析，除了名人因素外，當時不動產市場是近年最低潮的時刻，故能以較低價購入，而這次14樓的交易拆算車位每坪91.6萬，事實上以當時的市場行情，單價並不低，只是當初入手的價格偏高，加上新案陸續推出，故只能降價售出。

▲林志玲名下百坪豪宅，特色是有超大陽台。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，2018年整個台北市交易回暖，而豪宅市場也在2017年底解凍，不過即使市場信心增強，但2018年建商的推案量也增加，且豪宅重鎮如信義區、大安區等，有許多新案開賣或完工，豪宅市場列強環伺，故當時價格仍處於震盪。

不過，有房仲業者認為，豪宅市場自急速冷凍之後，經過2年多的市場盤整，許多豪宅已逐漸出現價格修正，而買方對市場、稅制運作有一定認知，當整體買氣回溫，市場信心增強，豪宅交易自然露出曙光。