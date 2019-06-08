ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

林志玲看房眼光比看男人厲害「爽賺400萬」　鄰居卻慘賠2900萬

ETtoday房產雲

▲▼林志玲。（圖／翻攝自《林志玲工作室》微博）

▲林志玲看房的眼光比看男人更厲害。（圖／翻攝自《林志玲工作室》微博）

記者林彥臣／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「EXILE」AKIRA閃婚，志玲姐姐除了擇偶眼光獨到之外，其實她房地產進出場的眼光更厲害，她在2018年脫手於牯嶺街豪宅「力麒麒御」，傳出至少爽賺400萬，同樣的一處豪宅鄰居卻慘賠2900萬，可見志玲姐姐房產操作的眼光精準！

林志玲於2016年購入位於台北市中正區牯嶺街豪宅「力麒麒御」16樓露台戶，當時成交總價為1.57億元，2018年7月委託房仲在房屋交易網上出售，據資料顯示，該物件權狀坪數為164.45坪（不含4個車位，共46.03坪），開價1.88億元，每坪單價約105萬元，從網路上所提供的照片來看，該物當時仍為毛胚屋，《ETtoday新聞雲》當時側面了解，最後售出的成交價約每坪90萬左右。

但是根據內政部實價登錄揭露位於牯嶺街豪宅「力麒麒御」14樓的交易，該戶在2018年8月賣出，總價1億2000萬元，然而該戶在2014年5月買入的總價為1億4907萬，等於4年後林志玲的鄰居賠了2900萬元出場，單價跌約21.2%。

▲▼林志玲購入位於台北市牯嶺街的豪宅力麒麒御。（圖／記者葉佳華攝）

▲林志玲曾購入位於台北市牯嶺街的豪宅「力麒麒御」，2018年脫手爽賺400萬，鄰居卻賠了2900萬。（圖／記者葉佳華攝）

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，力麒麒御為中正區西側知名豪宅，地段鬧中取靜，由於名模林志玲在16樓原有一戶，讓這個社區聲名大噪。該案剛完成時，恰逢不動產市場近期的高點，高樓層單價一度破百，但不動產市場在2014年後受到政府打房影響造成衝擊，尤其豪宅市場交易量大幅緊縮，因此許多豪宅近年多以平轉或賠售轉手。

當時傳出，賣方打8折賣給林志玲，2018也盛傳林志玲已賣出，還賺了400萬，只是實價尚未揭露。郎美囡分析，除了名人因素外，當時不動產市場是近年最低潮的時刻，故能以較低價購入，而這次14樓的交易拆算車位每坪91.6萬，事實上以當時的市場行情，單價並不低，只是當初入手的價格偏高，加上新案陸續推出，故只能降價售出。

▲▼林志玲豪宅一周內賣出。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲林志玲名下百坪豪宅，特色是有超大陽台。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，2018年整個台北市交易回暖，而豪宅市場也在2017年底解凍，不過即使市場信心增強，但2018年建商的推案量也增加，且豪宅重鎮如信義區、大安區等，有許多新案開賣或完工，豪宅市場列強環伺，故當時價格仍處於震盪。

不過，有房仲業者認為，豪宅市場自急速冷凍之後，經過2年多的市場盤整，許多豪宅已逐漸出現價格修正，而買方對市場、稅制運作有一定認知，當整體買氣回溫，市場信心增強，豪宅交易自然露出曙光。

關鍵字：林志玲買房看房賣房豪宅房產雲

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

5小時前

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

舊屋「美肌」秒變美宅　女看傻

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

15坪住4人！美宅4房機能全包..

3方位最強助孕法 孩這月出生最..

砧板屑屑是塑膠末　網：吃下肚了

端午改運大公開！財水擺3方位　..

降坪小豪宅總價腰斬　吸引退休族..

林志玲看房超厲害爽賺400萬

女勸別買桃園郊區　他從美返台打..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

台中「根基穩、實力強」未來看好

打造銀髮族新樂園　仲介帶頭關懷..

降坪小豪宅總價腰斬　吸引退休族..

仲介加入環境復育 打造宜蘭生態..

區域市場持穩　高雄房價恐回不去..

天然食材清潔法　5種廚具髒污神..

店面金雞母神話破滅　顏炳立：店..

建商指這區是12年前的7期重劃..

台灣話也能有Freestyle..

經營主力轉向廠辦　遠雄強調：沒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366