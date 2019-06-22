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英國房價5年大飆...漲幅超越薪水4倍！護士只有3%區域可買房

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▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護士工作辛苦，但大部分人卻無法負擔自己的房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

房價飆高的問題不只發生在台灣，幾乎在全球的大都市都有這樣的問題，英國一項調查數據顯示，老師、藥劑師、警察、消防員、護士行業的民眾，如果要買房子的話，在全英國能負擔得起的地區竟然只有8%，也就是說選擇非常的少，要在首都倫敦都會區買房更是難上加難。

調查機構「Halifax」蒐集了全英國515個城鎮，包含倫敦31個行政區的資訊，並針對老師、藥劑師、警察、消防員、護士等公共領域服務行業做研究，比對資料後發現，這些行業的人僅在40個城鎮中有能力負擔買房子，比例為8%，比起2014年的24%大幅下降，也就是說能買得起房子的區域越來越少。

而平均房價也越來越飆漲，從2014年到2019年，短短5年間就漲了32%，這些勞工們的平均年薪只成長了7%，房價漲幅是薪資的4倍以上。「Halifax」的計算方式為，若是該地區房價低於勞工年薪資的4倍，就被歸類為買得起。

在全英國515個城鎮中，老師只能負擔的起9%地區的房子，藥劑師為15%，警察薪資較高，有18%地區可選，出生入死的消防員竟只有5%的地區可以選擇，而護士最少，只有3%的地區可供選擇。

「Halifax」的主管曼森（Andrew Mason）分析，過去5年內，英國勞工的薪水並沒有跟著房價上漲，這對於關鍵勞工的買房能力成了衝擊，例如在2014年，護士可負擔的起的地區有12%，如今只剩下3%。

關鍵勞工們比較能負擔的起的地方普遍分布在英國西北部郊區，前三名為開夏郡的尼爾森（Nelson）、阿克寧頓以及布特爾，而最負擔不起的區域為繁華的東南部，這裡的房價比起全國平均高很多，前三名包含倫敦近郊里克曼斯沃斯（Rickmansworth）、位在是市中心的西敏市（Westminster）以及擁有河岸景觀的泰晤士河畔里奇蒙區（Richmond-upon-Thames）。

關鍵字：英國倫敦房價護士

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