梯形格局大揭密！「火星拖尾」是大忌...風水師曝致命點：搬走是唯一解

▲房屋示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

住宅外形和內部格局其實有異曲同工之妙，通常房子以方正的格局為主，但有的受限於土地地形，就會出現其他形狀的格局。風水師黃鐸允就針對3種常見的梯形格局做分析，並點出優劣，其中「火星拖尾型」不論空間利用或安全上都是最差的，他更直言「沒有解決方法，只有趕快搬走為上策。」

這種梯形格局常見於受限土地形狀所建的扁平屋，或在原本主屋外側所增建的單耳屋與雙耳屋。而黃老師針對「畚箕型」、「魚簍型」、「火星拖尾型」分別做介紹。

▲魚簍型最佳，火星拖尾型最差。（圖／ETtoday資料照）

「畚箕型」是前寬後窄的格局，容易造成屋內氣流不易聚集、形成漏財的格局，家庭成員的感情也容易有不和的狀況發生。黃老師表示，「它會讓人進到房子後，感覺空間越來越狹窄，產生心理上的壓迫感，進而導致主人的個性越來越小氣，或牌氣因感受壓迫而比較暴躁，無法專心。」

再來是前窄後寬的「魚簍型」，入口小容量大，是容易納財招氣的格局，代表財氣旺盛，後繼有力，諸事順遂，「在視覺上，會給人較為寬闊的感覺，精神上也會較為放鬆，如果是做生意的店面，就好像主人鞠躬迎接，讓人一看就親切。」

「風水上稱這種格局為退守或慧而不用。」黃老師補充道，簡單來說，就是不把現實的利益作為考量的第一要素，不是一切都要向錢看，而是把更多的眼光投向自己的內心。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後一個是前寬後窄又狹長的「火星拖尾型」，這種格局比起畚箕型較為狹長，前後的寬度差異也較大，容易造成氣流由前端（入口）吹向屋內時，房子尾端所產生的空氣壓力較大，達到較好的燃燒條件，一旦有火災發生，尾端空氣被抽出而形成真空狀態，導致氧氣不足使人逃生不易。

他指出，以風水學來說，梯形的格局中，魚簍型為佳，畚箕型次之，而火星拖尾型不論在格局或是空間利用上都是最差的。另外，對於「火星拖尾型」，黃老師特別提醒，「家中如果是這樣的格局，就要特別注意小心了！沒有化解方法，只有趕快搬走為上策。」

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