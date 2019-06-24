ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

電梯故障！受困沒人理「快打112求救」　手機沒SIM卡、無訊號也能撥

ETtoday房產雲

▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲受困電梯時，可以用手機撥打112求救。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在越來越多電梯大樓，許多住在高樓層的人都必須倚靠電梯出入，如果電梯意外故障，按緊急鈴卻無人回應，手機又沒訊號的時候，可以打112緊急救難號碼。一名網友就好奇發問，「電梯裡訊號不佳是因為電磁波遭屏蔽，而不是基地台太遠的關係，既然如此，為何撥打112可以通呢？」

搭乘電梯時，電梯若發生故障，按緊急鈴卻無人回應，這時如果手機有訊號，撥打110或119求救都是辦法，但沒有訊號時，就要打「112」。據內政部消防署資料指出，112為全球行動電話均可撥打的緊急救難號碼，即使所在位置收訊不佳，只要手機收發功能正常，只要有任何一家3G/GSM系統業者的訊號，就可以轉接警察局或消防局。

網友就在《Mobile01》好奇表示，無論訊號好壞，緊急時均可撥打112求救，有情況是在電梯裡訊號不佳時發生的，「而小弟的疑問是，電梯裡訊號不佳是因為電磁波遭屏蔽，而不是基地台太遠的關係，既然如此，為何撥打112可以通呢？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲電梯理就算沒訊號，一樣可以打112求救。（示意圖／pxhere）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「112是採GSM系統定位，就算是手機訊號不良也可求救的專線，新聞之前有報過」、「不管有無SIM卡，只要手機有電，收得到全台5家電信公司任何一家的訊號，就可用112撥出緊急求救電話，也就是不經過SIM卡認證也和原電信無關，只要你的手機能和全世界任何一個基地台溝通得到，就可轉接到就近救援人員。」

不過也有人說，「撥打112，手機是會找最近的2G／3G基地台做通訊，所以就算沒有放SIM卡，或是有SIM卡但無訊號，一樣可以接通，不過如果5家業者的基地台都收不到……那就沒輒了。」

據中華電信官網服務說明，「112」為全球行動電話手機均可撥打的緊急救難號碼，即使無SIM卡（用戶識別卡），只要手機尚有電力並在信號涵蓋範圍內，均可撥打112。而「112」、「110」、「119」均為緊急救難號碼，如果持用手機所在位置收訊不佳，110和119都撥不通時，112就適用在此時緊急危難撥打。在撥通112後，語音導引將會引導轉接至報案需要的110、或急難求助的119。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

關鍵字：電梯112求救mobile01

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4178

新買透天厝！鄰居笑攀談「一看200萬空地」白目神展開　男傻眼...網勸別心軟

一名男網友最近剛買下一棟透天厝，昨日他前去裝洗衣機時，鄰居大媽見狀，立刻熱絡地攀談，期間還兩度問說，「你們旁邊的空地，用不到可以提供給鄰居停啊？」讓他傻眼到不行，忍不住在心裡吐槽，「那您怎麼不把圍牆敲..

6月20日 13:26

//cdn2.ettoday.net/images/4177

她獨自推點滴架下樓拿早餐　清潔人員一句關心惹心酸：不想那麼堅強

「為母則強」是許多人成為媽媽後才理解的道理，迫於生活，即使再嬌弱的小女生都會成為強大的後盾。一名媽媽日前獨自在醫院住院，沒有家人時時陪在身邊，清潔人員不經意的「一句關心」，讓她嘆說「如果有人照顧，我也..

6月20日 10:50

//cdn2.ettoday.net/images/4177

影／兒子面壁喊妹妹！家裡連爆4怪事...1年後「老婆懷孕」　一看產檢結果笑了

一對夫妻育有1子，1年多前家裡突然出現難以解釋的現象，包括晚上客廳的玩具莫名發出聲音，甚至多次看見兒子對牆壁喊妹妹，連同住的阿姨也做詭異的夢；沒想到，今年老婆又懷孕了，而之前那些怪事也沒再發生。

6月20日 11:16

//cdn2.ettoday.net/images/4177

影／模範生開嗆！他重播「韓國瑜伸左手」肢體動作驚藏細節　神準看人雷達曝光

高雄市長韓國瑜19日出席社教館「模範生及畢業生合影」，獲獎的吳姓國三生在合影後，對著韓說出一句「市長要選總統是一件很可笑的事情」，掀起各界熱議。時事評論家溫朗東細看影片後，相當不寒而慄，說韓的政策思維..

6月20日 10:25

//cdn2.ettoday.net/images/4175

妻出遊忘帶現金...他匯錢手殘1萬按成4萬！裝闊神回網讚翻　他內心超崩潰

手機匯款最怕就是手誤按錯金額，一名男網友就在臉書分享他的經驗，某日晚間因為老婆出遊現金帶不夠，於是向他求助，他在半夢半醒間立刻拿起手機匯款，但卻一時手殘將1萬按成4萬，事後他為了避免被罵做事不謹慎，只..

6月19日 12:24

//cdn2.ettoday.net/images/4174

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」！　網嚇歪：大型詐騙現場

大陸網紅韓安冉擁有400萬微博粉絲，日前跟老公「小豬」補辦婚禮，邀來大批網紅朋友共襄盛舉，在單身派對上特別開直播，也吸引大批觀眾一起觀看。不過，不少網友看了直播之後，驚訝發現網紅們都跟照片裡不一樣，大..

6月19日 21:37

//cdn2.ettoday.net/images/2899

女兒早餐想吃飯糰！長輩噓「又沒在做工」　媽無言下秒反應被讚爆：爽啦

早餐吃個飯糰，長輩也有話說！一名媽媽表示，昨日小孩說早餐要吃飯糰，結果長輩聽到之後一句吐槽令她傻眼，覺得莫名其妙。網友們對於長輩管很大的行為也很無言，同時也大讚媽媽的解決方式，直呼好紓壓。

6月19日 17:08

//cdn2.ettoday.net/images/4174

影／過年沒回家！高雄妹租屋「電鍋每天冒白飯」爽嗑半月…看監視器爆雞皮

一名女網友透露，與同學在西子灣合租屋，寒假一到，大家都興沖沖回家過年，唯獨她留在宿舍生活，每天打工下班返家，總會發現電鍋有熱騰騰的白飯，持續到元宵節才停止，且調閱監視器，也無人進出屋子，至今真相成謎，..

6月19日 10:38

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

讀者迴響

熱門新聞

窗型冷氣不要了！過來人勸別回收..

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

買一坪22萬新房　一看竟沒有門..

住內湖公寓嚇壞！他跑4間廟「全..

美癌症村罹癌機率高全美50倍..

館長提囤屋稅「5間房300%收..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

鐵齒男遇4怪事嚇壞！半年逃離老..

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

青島豆漿店回來了　蛋商接手找回..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

缺捷運仍吸力無窮　汐止4成買盤..

青島豆漿店回來了　蛋商接手找回..

選舉攪亂房市春水？　三發鍾俊榮..

買方鎖定新店、板橋、桃園3大重..

港澳人士移居台灣　雙北、台中是..

外傳8月收攤遭否認　京華城掀撤..

合宜宅樑裂後重生　日勝生積極轉..

美癌症村罹癌機率高全美50倍..

瓶罐油煙惱人　德國主婦高效整理..

200億公辦都更案招商　花博園..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366