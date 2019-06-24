電梯故障！受困沒人理「快打112求救」　手機沒SIM卡、無訊號也能撥

▲受困電梯時，可以用手機撥打112求救。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

現在越來越多電梯大樓，許多住在高樓層的人都必須倚靠電梯出入，如果電梯意外故障，按緊急鈴卻無人回應，手機又沒訊號的時候，可以打112緊急救難號碼。一名網友就好奇發問，「電梯裡訊號不佳是因為電磁波遭屏蔽，而不是基地台太遠的關係，既然如此，為何撥打112可以通呢？」

搭乘電梯時，電梯若發生故障，按緊急鈴卻無人回應，這時如果手機有訊號，撥打110或119求救都是辦法，但沒有訊號時，就要打「112」。據內政部消防署資料指出，112為全球行動電話均可撥打的緊急救難號碼，即使所在位置收訊不佳，只要手機收發功能正常，只要有任何一家3G/GSM系統業者的訊號，就可以轉接警察局或消防局。

網友就在《Mobile01》好奇表示，無論訊號好壞，緊急時均可撥打112求救，有情況是在電梯裡訊號不佳時發生的，「而小弟的疑問是，電梯裡訊號不佳是因為電磁波遭屏蔽，而不是基地台太遠的關係，既然如此，為何撥打112可以通呢？」

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▲電梯理就算沒訊號，一樣可以打112求救。（示意圖／pxhere）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「112是採GSM系統定位，就算是手機訊號不良也可求救的專線，新聞之前有報過」、「不管有無SIM卡，只要手機有電，收得到全台5家電信公司任何一家的訊號，就可用112撥出緊急求救電話，也就是不經過SIM卡認證也和原電信無關，只要你的手機能和全世界任何一個基地台溝通得到，就可轉接到就近救援人員。」

不過也有人說，「撥打112，手機是會找最近的2G／3G基地台做通訊，所以就算沒有放SIM卡，或是有SIM卡但無訊號，一樣可以接通，不過如果5家業者的基地台都收不到……那就沒輒了。」

據中華電信官網服務說明，「112」為全球行動電話手機均可撥打的緊急救難號碼，即使無SIM卡（用戶識別卡），只要手機尚有電力並在信號涵蓋範圍內，均可撥打112。而「112」、「110」、「119」均為緊急救難號碼，如果持用手機所在位置收訊不佳，110和119都撥不通時，112就適用在此時緊急危難撥打。在撥通112後，語音導引將會引導轉接至報案需要的110、或急難求助的119。

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