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新買透天厝！鄰居笑攀談「一看200萬空地」白目神展開　男傻眼...網勸別心軟

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別墅,透天厝,房子,家（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲他多花200多萬買邊間的透天厝。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名男網友最近剛買下一棟透天厝，昨日他前去裝洗衣機時，鄰居大媽見狀，立刻熱絡地攀談，期間還兩度問說，「你們旁邊的空地，用不到可以提供給鄰居停啊？」讓他傻眼到不行，忍不住在心裡吐槽，「那您怎麼不把圍牆敲掉，給大家烤肉跟停車呢？」

男網友在PTT提到，昨天他去新買的透天厝裝洗衣機，對面鄰居馬上過來攀談，笑說「這邊地理好啊，買這邊很讚，鄰居都很和善......」，結果劈哩啪啦講一堆，期間兩度問他，「你們旁邊的空地，用不到可以提供給鄰居停啊！」

他一聽瞬間愣住，心想「我X，我多花2百多萬買的邊間，是買來敦親睦鄰的嗎？阿姨，怎麼不把您家的圍牆敲掉，庭園給大家烤肉跟停車呢？」不過他並沒有說出口，只是笑笑地轉移話題。

▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄰居大媽家是蓋有圍牆的花園別墅。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po表示，鄰居阿姨家有兩台BMW，還有獨棟圍牆庭院，「我是無法想像這麼有錢，怎會說出如此不得體的話。」另外，在這棟透天厝還沒賣出前，這片空地是4台車停好停滿的狀態；而他之所以特地多花錢買邊間，就是打算在空地停2台車，還可以在那洗車、放些盆栽。

對此，鄉民們搖頭嘆，「什麼人都有，別氣」、「應該是來探口風，她家的車能不能停在你家的地」、「這種都抓準一般人不好意思拒絕」、「部分民眾的劣根性實在是無法領教」；還有人提醒，「很多這種啊，你小心，要是沒有常去她會直接停哦」、「別給停習慣改天你有事不給停，對方還會翻臉」。

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關鍵字：透天厝鄰居別墅停車位BMW車位邊間PTT

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