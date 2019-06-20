年輕人買房！他激推「重劃區新房」爽等資產up　網打臉：30年後都老了

▲買重劃區新房，通勤時間恐拉長！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友認為，年輕人想成家，可考慮重劃區的新屋，不僅自備款低，熬個幾十年，等到都市繁榮後，「資產也跟著上升了」，意味著CP值很高！然而這個想法看在其他網友眼裡，卻認為應考慮生活便利性才是王道。

這名網友在PTT表示，若有自備款買房，「後面繳貸款不會是太大問題」，且新屋、預售屋的頭期款會比中古屋低，貸款年限也相對較高，他便好奇詢問，「撇除台北以外地區，應該買新屋重劃區會比較好吧？」

原PO也提出一番見解，假設買下重劃區的新屋，數十年後，隨著人口漸漸移入、生活機能發達，周遭開始繁榮起來，「資產也跟著上升了！」反觀買蛋黃區的中古屋，恐怕「不太划算。」

▲網友認為，生活便利性很重要！（圖／翻攝自PTT）

文章掀起關注，網友認為各有各的好處，紛紛回應「新屋太遠了，我最遠只接受蘆竹」、「有些人就是喜歡住交通方便，離工作距離近的市中心」、「信義計畫區以前也是寸草不生」、「生活機能也是成本的一部分，會算在房價裡，即使30年後變信義計畫區，在此之前，你的人生精華時段是花在較落後區域，可以負擔的話，就該花錢買這段時間的便利性&城鄉差距」、「沒錯，新的重劃區才符合未來人們的需求。所以未來重劃區有很大的空間可以發展」、「30年後你都老了，變信義計畫區有X用」。

到底該買重劃區新屋，還是精華區老屋？信義房屋專案經理曾敬德認為，考慮區域、生活便利性來說，建議買蛋黃區老屋比較好，加上年輕人體力好可爬樓，未來可等都更計畫。當然重劃區新房也是不錯選擇，同樣的房價，能住的舒適寬廣，但通勤時間相對較長，呼籲慎選評估。