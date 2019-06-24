「兩大LV土地」都更！老社區神轉「每坪上看110萬」...蓋住商大樓+幼兒園

▲北台灣怪誕建築之一「陶朱隱園」。（圖／記者林敬旻攝）

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素有「土地中的LV」封號的兩大地區，包括信義區兒福基地及圓山捷運站旁的空地，正推動公辦都更案，也即將在6月底啟動招商，預估能帶起百億商機，讓不少人拭目以待，但同時部分居民也有所顧慮。

位在豪宅區的信義兒福基地，佔地1500坪，離台北101大樓及「旋轉豪宅」陶朱隱園不遠，而這個被高樓、百貨圍繞的老社區，在都更後每坪房價上看110萬。

▲信義兒福基地的都更案將採先建後拆的模式。（圖／東森新聞）

信義全球資產經理王維宏透露，目前都更案已規劃好，將採取「先建後拆、跨區安置」的方式，並改建成幼兒園、住宅跟商辦，「周邊像一樓的沿街店面或者是一些基本的生活機能，應該會有所改善，整個大東區有望再次活絡起來。」

王維宏也指出，周邊臨近信義計劃區，而信義計劃區裡，現在的空置率大概已經落在個位數，所以辦公室的需求是蠻強的。

▲此區位於圓山捷運站西側，鄰近花博公園。（圖／東森新聞）

另外，被預估能帶起百億的都更商機，還有位於圓山捷運站及花博園區旁的這塊空地，目前雖然是個停車場，不過未來3000坪的地，將引入台北創新中心、時尚產業園區、AI實驗等數位、新創空間。

對此，周邊居民似乎看法兩極，有人說，「對於女性而言是有需要的」，但也有人認為，該區域公共停車空間本來就不足，或許能帶來商機，但對住戶及通勤族來說，可能會帶來諸多不便。

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