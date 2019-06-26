桃園租10年「月繳1萬5」！他退休800萬買下...友曝超虧慘例：房東多撈600萬

▲他租房10年，最後還是買下了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「能忍受租房多久？」一名網友因工作關係，真正待在台灣的時間不多，但因厭倦辦家，所以終於買下第一間房，也不禁好奇大家的看法。po文釣出實際案例，鄉民直言，朋友租了10年房，反倒讓房東多賺近600萬元。

網友在PTT發文表示，年輕人剛出社會租房子可以理解，一方面沒錢，而且工作也不能保證持續不間斷，加上不是每個人的家裡都能資助，許多人甚至要拿錢回家。

▲很多家庭會選擇買房。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他接著說，「大家都嫌房子貴，買不如租，而身邊出社會5-10年左右的同學朋友，租房子的人雖多，但大部分不是單身就是還沒有穩定對象，其他結婚有小孩的，幾乎每個都買房。」

而原po因工作的緣故，能待在台灣的時間少，在國外也是租屋為主，以前的他認為，一直換地方住很有趣，但搬了6次家後，他開始厭倦了，「因為每次都會折損我的收藏品，還有搬家花錢花時間，中間又不甘心買好一點的家具，才買了台灣的第一間房。」

▲鄉民分享朋友的例子。（圖／翻攝自PTT）

po文引起熱烈討論，而買房或租房各有許多擁護者，其中一位鄉民就分享身邊的例子，「我朋友桃園租了10年，當年房價400萬，結果最後用800萬跟房東買。」

儘管租金維持在每個月1萬5，不過算下來，10年的租金也要180萬元，他不禁感慨，「租10年，等於用將近1000萬買當年400萬的屋，買了之後才重新裝潢，先不論品質，光帳面上就損失快600萬。」還有人附和，「這個例子也發生在我身上......。」

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