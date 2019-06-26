買兇宅卻好乾淨？清潔工回憶：才進門都是血…揭密謀殺現場清潔步驟

▲清潔人員揭密清潔謀殺現場的步驟。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合外電報導

買到兇宅卻還是如新房一般漂亮？全都多虧了這份工作！一個清潔人員公開清理謀殺現場的步驟，包括染滿血跡的沙發或積滿乾血的地毯，全靠他們一個個清理，才能將屋子回歸原樣。

綜合外媒報導，英國英格蘭西密德蘭郡（West Midlands）比爾斯通市（Bilston）曾經發生一起可怕的殺人事件，一名男子在租屋處以鈍器活活打死另一名男子，讓整間房屋無處不沾染血跡，成為殘忍的兇殺現場。

警方請來專業清潔人員雅各布（Wojciech Jacob）及其父親為屋子善後。即使警方盡了最大努力進行清理，但他們仍提醒這對父子「爭鬥的可怕跡象仍然存在」，一開門就能見到牆上的血印、血跡斑斑的筆電、被血浸染的地毯以及變成深紅色的沙發。

「我只是進來做我的工作。」雅各布說，這也是他第一次被派任一項曾有人被謀殺的地方，「這很瘋狂，但就是生活」。於是戴上工業強度的手套，避免自己因碎玻璃、針頭刺傷，接著收拾房內全部雜亂的垃圾，接著扔掉一切家具，翻起地毯、甚至是木頭層板，去除所有的血腥痕跡。

屋主韋恩透露，即使現在房屋已經徹底打掃並回到原本的乾淨模樣，但「我永遠不會忘記發生了什麼」。