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當女王鄰居！白金漢宮旁「445坪奢華豪宅」出售　10位數天價曝光

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▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自rightmove網站）

▲白金漢宮白金漢宮對面豪宅出售中。（圖／翻攝自rightmove網站）

記者錢玉紘／綜合報導

英國倫敦的白金漢宮是旅客必去景點，也是英國君主的主要寢宮及辦公處，但是你有想過直接住在對面，天天跟女王當鄰居嗎？現在白金漢宮對面就有一間豪華別墅出售中，但是絕佳的地點以及奢華的大空間也讓它要價不菲，要賣約24億台幣。

英國《都市報》報導，這棟豪華別墅名為「白金漢門6號」（No.6 Buckingham Gate），就位在白金漢宮的對面，是棟擁有6間房間、1472平方公尺（約445坪）的超大房子，內部裝潢以白色和灰色調為主，相當具有現代感，大廳的天花板挑高到4.4公尺，也因為空間大顯得非常氣派。

▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自Google地圖）

▲豪宅位置絕佳。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自rightmove網站）

▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自rightmove網站）

▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自rightmove網站）

▲內部裝潢華麗氣派。（圖／翻攝自rightmove網站）

除了外華麗之外，裡面的設備自然也是一等一的頂級，房子裡面就有10公尺長的泳池、私人健身房、私人車庫、圖書室、超大的廚房、9間廁所及衛浴，每間房間也都有完善的設備與家具，最重要的是，有個可以直接眺望白金漢宮的露臺。

▲▼倫敦白金漢宮對面的超奢華豪宅，售價曝光。（圖／翻攝自rightmove網站）

▲家中就有游泳池。（圖／翻攝自rightmove網站）

當然，女王的鄰居並不是所有人都能當，這間超豪華的大別墅在賣房網站上的售價為6千萬英鎊，大約為台幣，24.288億元。

白金漢宮位在倫敦西敏市，是在倫敦的主要寢宮及辦公處，也是國家慶典和王室歡迎禮舉行場地之一，1703研究開始興建，到了1837年，維多利亞女王登基後，白金漢宮成為英王正式宮寢。現在也開放對外參觀，另外還有著名的禁衛軍交接典禮，成為英國王室文化的一大景觀。

▲▼英國，白金漢宮。（圖／pixabay）

▲▼女王常會於白金漢宮接待貴賓，圖為英國女王、美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒、菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前總統歐巴馬與妻子來到白金漢宮，會面女王伊莉莎白二世及菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：白金漢宮英國王室豪宅倫敦

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