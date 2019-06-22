熱水器壞了！房東冏見「色色按摩床」牆角一箱OO　女房客怨：沒熱水

▲女房客疑似把租屋處當作按摩工作室！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「發現房客疑似在做個人工作室！」一名房東透露，到女房客家檢查熱水器是否壞掉，怎料一踏進門就看傻眼，發現一張有洞的按摩床，不免讓人聯想壞壞的事，原PO無助求問該怎麼辦？掀起大批老司機笑虧「SOD都這樣演！」

一名網友把房子出租，近日女房客抱怨熱水器不熱，便前往檢查，一踏進去房間後，「哇塞！」映入眼簾的器材設備讓他驚呆了，居然有長型按摩床，前面有一個洞，可讓人趴著呼吸，「誰家裡會擺這種東西啊？」且撇眼一看，牆角擺放一箱免洗毛巾。

更可疑的是，原PO發現桌上有四支手機正在充電，「這根本就是在營業了」，他在《PTT》抱怨，當初有向房客聲明只能自住，不可以當二房東或當營業場合，如今不知該如何是好，「現在要怎麼處理啦？有沒有房客偷偷在你的房子開個工的卦？」

文章掀起關注，有網友分享自身經驗，「我套房樓上還真的有大陸妹XX，曬衣服看到各種蕾絲丁字褲」、「我家房客還直接多工徵人…我媽說沒關係，辛苦錢的」；其他人都歪樓喊話「SOD都這樣演」、「地址給我，幫你確認」、「怎麼可能純按摩啦，別笑死人」、「生意那麼好，熱水器洗到壞掉」。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲網友建議終止合約！（圖／翻攝自PTT）

不過，大部分網友都建議明哲保身，「真不能接受就照合約走，但請保存尊重和風度」、「趕人阿，不然到時候你被咬個容留（女子）性交易」、「這種要小心遇到糾纏不清的客人」、「還是趁早解約比較好，省的被圍事」、「這被抓到你也會有事…早點解約脫身吧」、「小心，背後有沒有黑道」、「你要不要在走廊裝個小型監視器（不是裝房間內），看看最近他房間出入的人，是不是很多&複雜」、「打電話去警察局，over」、「你可以查地址，如果他是知名按摩師，可以查的到，不是就黑的」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」