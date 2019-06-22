買二手屋！5歲男童曝「她回來了」淚勸快搬家　人妻飆廟…真相超猛

▲兩人還在交往時，老公家就已買下恐怖老屋！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

網搜小組／綜合報導



「買二手屋一定要慎選！」一名人妻回憶，曾在家裡看過5歲小男孩站在嬰兒床上，互相對看幾秒鐘，事後小男孩還託夢，要原PO快離開。她嚇得問神求解，也一樣告知快搬離，真相令人爆雞皮。

一名女網友透露，第一次去男朋友家，還沒上樓就全身起雞皮疙瘩，礙於沒發生任何事，小倆口便同居一陣子，直到結婚懷孕後，詭異的情況開始了。原PO說，挺著大肚子時，家裡常飄很多白影、黑影，「我還一直想說可能是胎神」，某次她準備出門，被莫名力量拍肩膀；另一次是老公要上班，正在鎖門的時候，聽到有人說「估掰」，不禁讓人皮皮剉。

原PO產下兒子後，媽媽來家裡幫忙坐月子，廚房沒有任何光線，媽媽卻親眼看見有腳在走動，回家後急衝廟裡拜拜，怎料情況卻越來越嚴重，「祂們開始變本加厲，每天都現一下形讓我看！」原PO發抖表示，日前親餵完兒子後，一轉身發現後方站了4至5個黑影，怎料一眨眼就消失了。

某次睡夢中，原PO看見一名小男孩，哭哭啼啼求助「姊姊妳可以幫幫我嗎…很多人被關在這裡，祂們都想離開」，正當她詢問有哪些名字時，弟弟突然臉色驚慌勸告「姊姊妳趕快離開、趕快離開，『她』回來了！」語畢後，原PO瞬間驚醒，而睡在一旁的老公也做過類似的夢，直呼「有人要進去他身體裡面。」

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▲原PO在家中常看到黑影！

夫妻倆嚇得去求神問佛，「神明叫我們趕快搬走，不然有一天我老公的身體會被霸佔，到時後我老公自己在哭還是在笑，自己都不知道了！」全家人迅速搬離，暫住在原PO外婆家，本以為能逃脫夢魘，怎料夢中仍常會出現一名女子，「每次做完惡夢醒來真的好累，有一次我真的忍無可忍飆罵了她之後，就沒有夢到了。」

獲得安寧一陣子後，原PO把可怕經歷告訴弟弟，得知友人是十三太保乩身，便前往宮廟求助，原來那間二手屋曾死了5人，「一對母子跟一對姐弟，還有一個是以前的屋主」，而老公的祖先、地基主都被前屋主趕走。

原PO轉述，「那個弟弟就是我看到的小男孩，祂沒有做任何壞事，所以被一位將軍收走當兵馬，而姊姊被七爺送走了」，至於那對母子不僅害了2條命，甚至四處找孤魂野鬼組織幫派，「所以媽媽直接被打散了！」最後十三太保透露，好險當初原PO沒有答應弟弟請求，否則兒子可能就會沒命。

臉書《靈異公社》網友看完故事後，紛紛寒毛直豎，「好處理好了，買錯比租錯痛」、「有看到，還不怕也不知道要跑」、「好恐怖」、「好勇敢，我一發現就會立馬跑」、「所以現在你們還是繼續住在那裡嗎？」原PO則回應，「現在沒有了，但我公公跟大伯二伯還住在那，我們放假有時間也都會帶孩子回去！」

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