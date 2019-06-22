5大心法　助儲物癖擺脫雜亂無章的家

▲懸吊式收納法。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

你無法斷捨離嗎？面對櫥櫃大爆炸，居家達人祭出包括善用懸吊、粗略整理箱、廢棄物再利用、及浴室空間快速收納等5大招，救救儲物癖的家。

一、沒地方擺櫃子？收納用懸吊，營造生活美學風格牆

日本全能主婦osayosan34的懸吊哲學，細心挑選每個使用的物品，以使用情境區分，並以懸吊代替收入櫃體， 在機能及生活風格及美學上達到平衡點。如果你的收納方式具有邏輯性，就算懸吊在外，也不會覺得凌亂。

二、隨手擱置造成的零亂，可善用「粗略整理箱」

所謂粗略整理箱，是個依據個人行為模式，收納總是隨手擱置的東西，避免空間零亂、輕鬆達到收納效果，是個方便移動的存在。選擇箱子的要點，在於考量「是否會與空間格格不入」，以及「存取的效率與方便性」，也可以將櫃子或衣櫃的某個抽屜，作為「粗略收納空間」。

三、浴室高效整理術：瓶瓶罐罐、打掃工具的重整與收納

目標是「浴室裡僅擺放正在使用的產品，待完全用盡後才能補上新品。」掃除工具應以簡單為重，如無需洗潔劑的去汙海綿，以及吸水力強的抹布，屋內用的清潔劑則分2種，一種是可以清潔洗手臺和擦窗戶的多功能產品，一種是浴廁專用的清潔劑，都放在廁所內的小收納空間。

四、別急著丟！動動手讓廢棄物創意再利用

年終大掃除清出來的雜物，超乎想像。寶特瓶可以變成抽取式紙杯架、或摺疊傘收納架；用不到的烤肉網，也可以做成好實用的收納掛架。

▼廢棄物再利用。（圖／信義居家提供）

雨傘別再溼答答隨意放了，寶特瓶收納桶小巧又方便。

Step1：寶特瓶底部切開，當作放置開口（邊緣銳利，可用打火機稍微燒過１秒）

Step2：穿孔穿線即完成

五、廢棄物處置，除丟棄，還有別的選擇

丟棄物品好像很浪費，然而，明明不需要卻堆在家裡，其實更浪費。以適合的方式處理家中不要的物品，也是一門學問。以前，不要的物品似乎只有丟棄一途，不過最近，有愈來愈多管道可以販賣二手物品，建議大家多加利用。