開價=底價？自備款多少？跟房仲過招...這「4件事」千萬別透露！

▲跟房仲該如何過招，才能買到心目中的好房子？（圖／翻攝自pixabay）

文／邱愛莉

「愛莉，我最近開始看房子了，請問一下，要怎麼判斷仲介說的是不是真的？怎麼樣讓他幫我找房子，可是又不用怕他騙我？」朋友問。

從開始學習房地產以來，「看房子」已經成為我的興趣，接觸過的仲介名片疊起來已經超過三個手掌寬了。仲介，真的是找房子時，很重要的角色。如果可以找到值得信任的仲介，在有便宜、又適合的物件釋出時，第一時間通知我們，而且不會一直做狀況要我們加價，議價時又會幫我們守價格，那就真的是太棒了！

你說有沒有這麼夢幻的仲介？有！只要你願意培養，這樣的仲介資源不僅存在，還會幫你省很多錢，讓你不管是買屋自住或收租，都可以事半功倍！由於每個仲介的行事風格都不太一樣，如何跟仲介過招，我整理出來了幾個購屋者常犯的錯誤，跟仲介互動時千萬要注意：

1. 不要跟仲介說：「我一定要買到房子!」

如果你問我，「議價」的心法裡，如果真要挑出一個最重要的，我會說：「無欲則剛」。的確，當你讓仲介或屋主知道你一定要買到時，其實你的議價已經輸一半了！就算你心裡真的很想要買到，也一定要表現的好像沒買到也沒關係，讓仲介知道你雖然很喜歡，但是如果真的價格談不下來，那也沒關係，就再看就好，一切「隨緣」！

千萬不要表現出你非買到這間房子不可！也千萬不要讓仲介覺得你找屋找得很急，什麼時間之前一定要買到房子，否則見面談時他絕對會用「時間壓力」持續要你加價，你就失去議價的籌碼囉！

2. 不要跟仲介說：「我看屋看很久了！」

看到這裡，你可能很訝異：「什麼？不能跟仲介說我看屋看很久了？為什麼？」一個訓練有素的仲介，在初次接觸時一定會問你：「看屋看多久了？」如果你回答已經看了兩年多，他一定會接著問：「看屋的這兩年以來，有沒有哪些案子是你很喜歡，有下斡旋出價，甚至有見面談，但最後沒有買到的？」為什麼要問這個問題呢？

▲別跟房仲說「你看房很久了」，免得他認為你成交意願不大，進而忽略你的需求。（圖／翻攝自pixabay）

● 應對仲介的說話術

首先，仲介想知道，你是不是認真想買房子。如果你已經看屋看應對仲介的說話術首先，仲介想知道，你是不是認真想買房子。如果你已經看屋看了兩年多，卻從來沒有出過價或下過斡旋，可能有兩種情況：「你不知道自己要的是什麼，所以無法決定。」另一種情況是「你還沒有準備好要買房子」。

如果你曾經出過價或下過斡旋，他就可以接著問：「那是什麼樣的物件？你出價多少錢？」這樣他就知道你真實的預算，喜歡什麼樣的房子，在幫你找房子的時候可以幫你聚焦。

如果你真的看了很久的房子，而且一間都沒有出價，當仲介問你：「看屋看多久了？」時，請記得不要老實回答。你可以說：「前幾年有看一陣子，不過後來工作忙就又中斷了，最近這陣子才又恢復看屋。」這樣就可以避免仲介覺得幫你找物件的難度很高，而忽略你的需求喔！

3. 不要相信仲介說：「開價就是底價」

有一個禮拜五的晚上，我接到仲介的電話：「邱小姐，有個物件降價了！本來開價850 萬，現在改開價650 萬！明天早上9 點重新開賣！我先把資料line 給妳，妳看一下！」

「屋主要賣多少錢？」看完物件資料後，我問。

「因為開價降了200 萬，目前開價就是底價：650 萬！」他說。

由於隔天早上我有事，所以特定起了大早跟他約8:30 先看，看完之後斡旋出價560 萬，大家猜猜看，他收不收？

收！在我後面還有2 個買方出斡旋，我第一順位，優先見面談。最後加20 萬，580 萬成交！

▲千萬不要相信房仲口中的「開價就是底價」。（圖／pixabay）

下次當仲介跟你說：「開價就是底價」千萬別當真。永遠都有議價空間，尤其當屋主大幅調降開價時，就表示他真的想趕快把房子處理掉，如果真的相信「開價就是底價」，可就少談了好幾十萬喔！

4. 不要讓仲介知道你自備款有多少

跟仲介初次接觸時，仲介除了問你「看屋看多久了？」之外，另外一個必問的問題就是：「你總價預算多少？自備款大約準備多少？」如果你的自備款足夠，千萬不要照實回答喔！怎麼說呢？因為一開始就洩底牌，減少議價空間！

對仲介來說，當你的自備款相較於你想要找屋的總價相對高時，當他幫你找到你喜歡的房子，在議價時就會努力要你加價，因為他知道你加得起！這時候，如果你跟他說你預算有限、加不上去，也很難說服他，甚至他會想辦法介紹總價條件比你本來設定更高的物件給你，因為你的自備款足夠，搭配貸款其實可以負擔總價預算更高的房子。

所以當仲介問你：「你總價預算多少？自備款大約準備多少？」你不妨可以先回答「總價預算」就好，至於「自備款」就跟他說：「基本上貸款8 成的情況下，需要的頭期款和裝潢款應該還夠。」這樣就好。不要讓他覺得你預算很多，限制了自己議價的空間……。

本文摘自《小資族大翻身》／邱愛莉（House123 執行長、財務自由創業家）／幸福文化