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內壢上班！他想租松山房「來回80km騎單車」通勤5hrs　網秒罵：別鬧了

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▲騎單車,腳踏車,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想從松山騎單車到內壢上班。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「來回80km適合通勤嗎？」一名愛騎單車的男網友表示，他明年可能會租房在台北松山，工作地點則在桃園內壢，算一下通勤時間會超過5個小時，忍不住問「會有人這樣騎單車通勤嗎？」看到貼文後，其他網友都看傻，「別鬧了～這距離騎摩托車風險都很大了」、「省錢也不是這樣的省法，生命安全優先啊！」

這位男網友在《Mobile01》發問「來回80km適合通勤嗎」，文中說他只是愛騎單車，但並不是神腳，之前最遠從新北五股騎到基隆暖暖。接著他透露，因為某些原因，明年可能會在台北松山租房子，工作地點在桃園內壢，「查了一下距離大約37到40km，所以來回算80好了，算了一下加等紅綠燈的時間，時速應該有15就偷笑了。」

原PO算了一下，估計通勤騎車的時間超過5個小時，「還不加換衣服擦汗有的沒的時間，會有人這樣騎單車通勤嗎？」並補充自己的工作是12小時制，這樣一天可能睡不到5個小時。

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▲騎單車,腳踏車,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，如果騎單車上班，一天要花5小時通勤。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友紛紛直呼原PO瘋了，「別鬧了～這距離騎摩托車風險都很大了，颳風下雨颱風天，各種因素，個人覺得最沒意義就是浪費時間在通勤上」、「距離不是問題，是你用的交通工具有問題，就算是用機車也不太正常，第一距離太遠，第二安全性，要省錢也不是這樣的省法」、「騎車是抒壓的休閒及運動，不是給自已製造壓力的來源。」

有人則說合理的通勤距離和時間，「認為30公里以內比較妥當，這樣一天來回大約一個小時，可以避開交通阻塞與運動兼顧。」不過也有網友說，自己以前有份工作在海邊，「有一次發現其實有條私密省道，雖然要比一般馬路距離跟時間要多花一倍時間，來回快要快四小時，我還是樂此不疲，我根本不覺得是在『通勤』，而是在享受駕駛，就要看你的心態是否一樣是在享受當下。」

還有人留言給他建議，像是教他單車通勤法，或在桃園租房子，「首先，桃園中壢房租超便宜，這距離騎摩托車都累，何況騎腳踏車。你上班要面臨下坡、上坡、下坡，下班要面臨上坡、下坡、上坡，下雨怎麼辦？松山、內壢可以搭火車」、「摺疊單車-->松山車站-->內壢車站-->摺疊單車-->公司。」

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關鍵字：單車通勤Mobile01

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