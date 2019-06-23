鄰居控「寵物發出噪音」狂報警！她門口被貼「手繪符咒」心好累：沒養動物

▲ 樓下房客手繪簡易符咒，貼在女網友家門口 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

不想住得這麼委屈！一名女網友長期以來不停被樓下住戶指控「放任寵物亂跑」、「拿啞鈴丟地板」發出噪音，導致警察三不五時就到府關心，讓她超痛苦，無辜表示家裡根本就沒有對方所說的東西，精神不斷被折磨之下只好認賠搬走。而網友們也安慰她說「好險是租的」，如果是自己買的房子，遇到這種鄰居真的欲哭無淚。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文抱怨樓下的房客，她表示自從搬進來之後，樓下的住戶時常指控她「拿啞鈴丟地上、放任寵物亂跑」，製造許多噪音影響睡眠，還時常找警察處理。對此，原po覺得自己很無辜，她表示家裡根本就沒有任何啞鈴和動物，而樓下的房客也曾帶房東來查證過。

原po也說，樓下房客時常會上樓按她家的電鈴，甚至還自己在紙板上畫符咒貼在她房門口，讓她不堪其擾。某次報警時，對方傳了在家中聽到「滴滴答答」的影片給警方證明，但原po和房仲都認為這根本不是人為的聲音，推測是冷氣的水滴到陽台。

▲原po表示自己住得心很累。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po事後也向房仲表示，她發現對方在陽台所錄到的聲音，根本就不是她家製造出來的，質疑根本是別戶的冷氣水，讓她蒙受許多委屈。面對警察時常前來，加上協調無效被騷擾，她也痛心表示自己會提早搬走，不想住得這麼痛苦。

網友們看完後紛紛表示，「畫符這點，不就告訴你他神經病了嗎？」、「大樓嗎？大樓會有共振問題，不一定會是樓上」、「拍拍，慶幸是租屋還能搬走，如果是買的房子，遇到這種鄰居真的很倒楣」、「我樓下的也是，結果在我跟房東說，我要一個人發一副耳塞之後才發現是隔壁棟的噪音」、「這個人單純就是有病而且太閒沒事找事做」。

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