凌晨送羊奶！外送男「按1F→上衝15F」淚奔離職　保全抖真相...住戶急搬

▲就怕與長髮女四目交接，外送員狂按關門鍵！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名外送員到大樓送羊奶，當時天未亮，他獨自到15樓後，赫見一名長髮女子站在走廊且身體晃來晃去，他嚇得衝到14樓，進電梯急按1樓，豈料電梯卻往上回到15樓，下秒門再度打開，眼前景象讓外送員屁滾尿流，隔天堅持離職走人。

一名女網友在物流業上班，分享一段恐怖故事，某日清晨4至5點，外送員小李（化名）一如往常抵達社區大樓，與保全打聲招戶後，就準備把熱呼呼的羊奶送至住戶家門前，照理15分鐘就OK，怎料過了半小時仍不見人影，讓保全頻頻探頭張望。

一會兒，小李臉色鐵青出現了，氣喘呼呼衝到櫃台，保全不禁笑虧「哩系跨丟鬼喔？（台語：你是看到鬼喔）」對方彷彿失魂般，急著換證離去。隔日同一時間，保全發現沒人送羊奶，便好奇打給公司詢問，才得知小李離職了！

不久後，另一位外送員抵達送羊奶，保全一臉疑惑問個仔細，對方才娓娓道來，昨天小李一回到公司就囊囊著調換區域，老闆不肯，他一氣之下就提辭職了。事後，妻子打來公司致歉，並還原事發經過，說丈夫抵達某棟15樓時，從電梯走出來後，赫見一名長髮女子，「面對著窗戶，頭低低的，身體晃來晃去...看起來就像是上吊的人一樣！」

由於女子離電梯很近，約往左走3步就會碰到她，小李嚇得衝到14樓，打算搭電梯回樓下，怎料進電梯按1樓後，「卻往15樓上去...X的怎麼會這樣？」心裡噗通噗通狂跳，下秒電梯門開了，「那女人還在！還是一樣不斷的晃動，但是已經變成有點側身，好像準備要轉過來一樣...」小李崩潰狂按關門扭，所幸下秒門關上，也順利抵到到1樓。

保全聽完後，腦中突然靈光一閃，驚呼「那棟女屋主上星期在走廊上吊自殺了，他先生也搬走了」，恰巧他這兩日休假，本來要請公司回收羊奶箱，同事也忘了轉達。更發毛的事，「而且照這時間算起來，昨天是案發第七天...」

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▲故事太生動，網友也嚇得昏飛魄散！（圖／翻攝自靈異公社）

原PO在《靈異公社》生動轉述這段詭異故事，令人有身在其中、如臨其境之感，網友看完紛紛起雞皮疙瘩，「看到要關電梯門那段好緊張」、「超毛啊啊～不敢睡了」、「很少會頭七沒處理完就搬走的，怨念很大喔！」、「這個有畫面，有恐怖」、「老公搬得好快」、「為什麼要挑走廊上吊啊，好可怕」、「在走廊上吊就不算凶宅了嗎」。

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