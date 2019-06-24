買方鎖定新店、板橋、桃園3大重劃區新案　人氣維持高檔

▲桃園A7重劃區。（圖／東森房屋提供）

記者張菱育／台北報導

建商搶攻今年上半年推案檔期，據市調統計，北台灣推案量將近1500億元，尤其機場捷運、環狀線年底開通等建設議題，也推升新北新店中央新村北側、板橋江翠北側重劃區與桃園A7重劃區三大重劃區為推案主力。目前購屋主力為首購、首換市場，建商祭出中小坪數、低自備款的自住產品策略，也激出剛性買盤520檔期、端午連假期間的看屋潮，熱案每週來人量可突破100~200組。

科達機構旗下科達環球建築、東森建設，於新北三重仁義段重劃區推出預售案「日日東森」，開賣僅5個多月，住宅也在今年第1季全數完銷，成為新北重劃區「賣最快」的案子，估計今年重劃區帶動整體購屋氛圍，推升上半年交易量。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，A7重劃區今年進入第二波推案高峰，總銷逾300億元，因推案每坪約在24~28萬元、總價500~800萬元，並祭出低自備款、低首付方案，吸引不少雙北首購族看屋。

目前不少建案打出低總價策略，如新潤建設去年推出「新潤斐麗」打出500萬元內低總價，吸引不少目光。A7重劃區以離機場機捷A7站最近、主打制震宅的「鴻築金捷市」，銷售逾8成表現最佳，今年進場新案，每周來人量平均可達40~50組；以寶佳機構旗今年進場5案聯銷可達250~260組相對熱門，部分個案甚至潛銷就達3成；6月底公開的「竹城甲子園」，總銷超過百億元、戶數約1200戶，估計A7重劃區年底前可達萬戶的供給量。

新北市三重區「仁義段自辦重劃區」，繼茂德「仁仁愛」後，第二案由東森建設、科達機構攜手推出的首案「日日東森」接棒，科達機構董事長賴建程表示，「日日東森」因主打4字頭親民價，主打2~3房，開賣僅4個月就銷售8成，成為北台灣重劃區去年下半年進場「賣最快」建案，完銷後也不排除再度購地，最快下半年推出同樣4字頭的二期產品。