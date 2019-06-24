影／蛋商接手！澄清房東沒漲租　原址重開青島豆漿店

記者張菱育／台北報導

經營超過60年的通化街商圈「青島豆漿店」，已於3月底結束營業，目前確定由一半的原班人馬接手，店名將改作「佳音豆漿」，預計將於6月26日早上正式重新開幕！

▲通化街「青島豆漿店」將改由「佳音豆漿」重新經營。（圖／張菱育攝）

據傳「青島豆漿店」原本租金每月28萬元，房東調漲租金至每月30萬元因此決定收攤，但早上都在該店門口賣報紙的吳先生表示，原「青島豆漿店」老闆長年都在美國，平常沒有什麼管店裡面的事務，後來不想再做了，才決定收掉這家老字號豆漿店。

接手該店的老闆張女士表示，「我一直供應雞蛋給原來的青島豆漿店，後來該店收攤，就決定讓兒子和孫子接手承租該店，而且房東人很好，租金都沒有調漲，還是以每月28萬元出租給我們。」

她指出，「新開的店『佳音豆漿』預計將於6月26日早上重新正式開幕，近期已將原本的舊設備都移除，並添購全新的設備進駐，希望讓消費者可以有更好的用餐品質，而店內員工有一半維持原班人馬，另一半則由我們自己的人協助，且還是保留原本的豆漿老師傅。」

▲「青島豆漿店」新老闆將店內設備全部更新，且食材已陸續到貨。（圖／張菱育攝）

附近商家指出，「青島豆漿店」有2層樓店面，月租28萬元在這商圈算是很便宜的，否則鄰近光是街邊柱子的攤位，僅2~3坪的空間月租就要10幾萬元。

常常光顧「青島豆漿店」的黃小姐表示，因為住在附近，它又是24小時營業，所以經常會來買早餐，豆漿店結束營業之後，感覺商圈人潮銳減，且通化街少了一樣傳統美食，如果日後重新開店，會想要來嘗鮮看看，因為原本豆漿店最有名的就是豆漿有燒焦的味道，如果味道變了，會覺得很可惜。