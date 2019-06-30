研究2房格局！他發現「坪數越做越小」從25→15坪　網曝：都是總價問題

▲原PO表示，現在2房格局坪數似乎越來越小。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「大家有發現2房格局坪數越做越小嗎？」一名網友表示，他這陣子在看格局請益的文章，發現2房格局坪數越做越小，以往正常室內含陽台約20～25坪，到現在只剩下15～16坪，讓他忍不住直呼真的很無言，並請教其他人的看法。網友也紛紛留言，「總價變低，空間變小，人人買得起」、「一切都是為了壓低總價。」

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他這陣子欣賞格局請益文章，發現2房格局坪數越做越小，「2房格局從以往正常室內含陽台就到20～25坪範圍都有……現在2房格局幾乎做到室內加陽台有15～16坪，也許還有更小的」。原PO也說，不只因為坪數小，「為了增加空間利用效率，格局規劃還越做越屌！很罕見。」

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▲原PO說，現在2房格局幾乎做到室內加陽台只有15～16坪。（示意圖／pixabay）

原PO忍不住問其他人有沒有發現到，「真的是為了總價問題，小小的格局能規劃成這樣，真的很無言……」其他人則紛紛留言，「就是總價因素呀！如果你從台北市中心蛋黃區看到林口，就會發現總價一樣但坪數變大，相對格局也變好了」、「有，然後廣告照打大2房」、「現在都蝸居啊！」

還有網友表示，「這樣單價才能拉高啊！戶數變多，總價讓你覺得變便宜。實際上蝸居，所以買台北老舊公寓小宅。不如買新北新大樓」、「變相漲價」、「車位愈變愈大，古早幾坪就幾坪，現在還把車位算入，單價壓低」、「也可說因消費者一直買單，才讓建商得逞，越做越小單價越推越高」、「現在權狀坪16多叫2房，26坪2+1叫3房，一切都是為了壓低總價，扣掉公設室內不到11跟17坪，讚吧！」

不過也有人認為，「你房子看太少了吧，你說的現象公寓也常見，難道要說30年前也是這樣？」「不是早就這樣了？現在不是室內20可三房、14可兩房？」「是你預算越來越少吧？」「青埔一堆20坪3房，還賣很好。」「雙北有，其他縣市還好。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，買小坪數的房子，傢俱大多特製，收納空間很重要，值得注意的是，因生活空間小，通風、採光條件不會太好，提醒買屋民眾要慎選。

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