ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

市值700萬！他炫PO北市東區權狀　真相大哭…「土地比A4紙還小」

ETtoday房產雲

▲▼市值700萬！他炫PO北市東區權狀　真相大哭…「持分比A4紙還小」（圖／翻攝臉書不要再買了！免費的幻物與幻務）

網搜小組／綜合報導

不少人都希望在寸土寸金的北市擁有一筆房產，靠收租過一生！一名網友高調炫出一筆權狀，5坪土地位在忠孝商圈精華地段，市值約711萬元，但因土地多達576人共同持分，算一換，他只擁有0.0094坪，比A4紙還小。對此專家認為，目前不建議賣，等未來有建商想買，再做出售。

「能換什麼，考慮一下？」北市一名網友在臉書社團《不要再買了！免費的幻物與幻務》曬出一筆稀有土地權狀，可見這筆土地位在大安區瑞安段二小段，面積18平方公尺，換算僅5.445坪大小，若以內政部公告土地現值計算，一平方公尺39.5萬元，價值約711萬元。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼市值700萬！他炫PO北市東區權狀　真相大哭…「土地比A4紙還小」（圖／翻攝內政部網站）

▲土地市值711萬元！（圖／翻攝內政部網站）

不過，仔細一看權利範圍「576分之1」，也就是說這筆土地共有576人所共同持有，等於一人只分得1萬2343元，而面積每人持分0.03125平方公尺（換算約0.0094坪），簡直比A4紙還小。PO文掀起網友朝聖，紛紛笑虧「只能乾炫耀，哈哈哈」、「畸零地連廁所都不能蓋捏」、「我在忠孝商圈有地喔！有0.0094坪XD」、「不到5坪的農地…」、「持份0.03125平方公尺要換，你想換啥」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德分析，這應該是祖先留下的的土地，但因太多人持分共有，若想賣也是個大難題，必須先徵求大家同意，因此不建議變動，或許未來有建商願意買下，再出售也是不錯選擇。

關鍵字：東區權狀A4紙忠孝商圈土地

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4189

湖口全旅大停電「學長帶哨恐怖預告」　兵腿軟：下哨前10分鐘更O的來了

「夜晚吹哨子的是祢嗎？」一名退伍弟兄分享8年前在新竹湖口當兵親身經歷的事，他和一起站夜哨的學長死命聊天轉移話題，「下哨前10分鐘更屌的來了！」帶哨士官則對當事人說，「什麼都不要說，你們自己走回去換好衣..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4187

他沒錢搭車走百公里回恆春　3天吃2塊麵包癱坐護理之家門口

屏東縣恆春鎮張姓鎮民癱坐在南門護理之家門口，警方巡邏發現前往關心，才知他到屏東市洽公後，身上所帶現金不足搭車返家，竟走了近3天的路才回到恆春，3天只吃兩塊麵包，致體力不支而癱坐在地上，趕緊連絡護理之家..

6月24日 14:12

//cdn2.ettoday.net/images/4179

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸長相：妳這張臉能考上空服員嗎？

長榮空服員罷工已經進入第5天，罷工首日（20日）現場出現幾派不同人馬互嗆，其中一名女內勤員工更是怒嗆空服員「回家當妳的媽寶」、「不爽我來做」，對罷工事件很不滿。沒想到一名空服員看到新聞後，就在個人臉書..

6月24日 15:15

//cdn2.ettoday.net/images/4188

快訊／18空服員登機「臨時罷工」自拍！500乘客傻眼　長榮證實曠職

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4187

影／韓國瑜頒市長獎3度被諷　國小教師4點分析：大家全都醒了！

高雄市長韓國瑜6月多次到高雄各個國、高中頒發市長獎，卻已被中山國中、鳳山商工、高雄中學的畢業生分別以言語、衣著與書籍進行嘲諷。對此，港和國小教師劉育豪提出4點說明，「這麼一搞，大家全都醒了！」

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4188

工人搭捷運被公審！國中屁孩嗆髒又臭「難怪台灣會有罷工」

一名疑似未成年的男網友24日在臉書抱怨，指工人骯髒又有汗味，卻還搭捷運，他覺得很可惡，想問大家該不該報警請對方下車？文章一出立刻引發眾怒，還有許多人批評原PO歧視，揚言肉搜。不過，PO文者臉書多次盜圖..

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4187

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮罷工風波持續延燒，財經名嘴「股市憲哥」近日上談話節目時，現場嗆長榮空服員代表丁紹明「今天沒有旅客當你們人質，我相信妳們不敢罷工！」但丁反擊，「罷工投票到現在已經2個月了，其實就是一個預告期。」

12小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

眼鏡行開在三角窗？網曝暴利內幕

窗型冷氣不要了！過來人勸別回收..

砸3400萬買房！地基腐爛房子..

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

他曬東區權狀…持分比A4紙還小

住內湖公寓嚇壞！他跑4間廟「全..

大咖投資客劉媽媽棄守「帝寶」　..

台北工作領10萬　1萬租房都是..

神級老公出手　後花園變熱帶仙境

ETtoday房產雲

最新新聞更多

房仲體重破百遭歧視　痛減50公..

北市內湖　新北中和　熱門購屋總..

大咖投資客劉媽媽棄守「帝寶」　..

缺捷運仍吸力無窮　汐止4成買盤..

青島豆漿店回來了　蛋商接手找回..

選舉攪亂房市春水？　三發鍾俊榮..

買方鎖定新店、板橋、桃園3大重..

港澳人士移居台灣　雙北、台中是..

外傳8月收攤遭否認　京華城掀撤..

合宜宅樑裂後重生　日勝生積極轉..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366