市值700萬！他炫PO北市東區權狀　真相大哭…「土地比A4紙還小」

網搜小組／綜合報導

不少人都希望在寸土寸金的北市擁有一筆房產，靠收租過一生！一名網友高調炫出一筆權狀，5坪土地位在忠孝商圈精華地段，市值約711萬元，但因土地多達576人共同持分，算一換，他只擁有0.0094坪，比A4紙還小。對此專家認為，目前不建議賣，等未來有建商想買，再做出售。

「能換什麼，考慮一下？」北市一名網友在臉書社團《不要再買了！免費的幻物與幻務》曬出一筆稀有土地權狀，可見這筆土地位在大安區瑞安段二小段，面積18平方公尺，換算僅5.445坪大小，若以內政部公告土地現值計算，一平方公尺39.5萬元，價值約711萬元。

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▲土地市值711萬元！（圖／翻攝內政部網站）

不過，仔細一看權利範圍「576分之1」，也就是說這筆土地共有576人所共同持有，等於一人只分得1萬2343元，而面積每人持分0.03125平方公尺（換算約0.0094坪），簡直比A4紙還小。PO文掀起網友朝聖，紛紛笑虧「只能乾炫耀，哈哈哈」、「畸零地連廁所都不能蓋捏」、「我在忠孝商圈有地喔！有0.0094坪XD」、「不到5坪的農地…」、「持份0.03125平方公尺要換，你想換啥」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德分析，這應該是祖先留下的的土地，但因太多人持分共有，若想賣也是個大難題，必須先徵求大家同意，因此不建議變動，或許未來有建商願意買下，再出售也是不錯選擇。