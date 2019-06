佔地8公頃！布魯斯威利豪華莊園出售中...要價4億　坦言「這房零缺點」

▲ 布魯斯威利決定扳回加州。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

好萊塢影星布魯斯威利(Bruce Willis)與妻子艾瑪((Emma Heming))結婚10年感情依舊甜蜜,但他們最近決定出售在紐約郊區的豪華莊園,帶著女兒搬回西岸。這座莊園佔地約8公頃,主要的別墅就有252坪大,還有另外3間獨立的木屋,裡面還有私人菜園,讓他們可以過著「從農場到餐桌」的生活。布魯斯威利說,「這裡毫無缺點,我女兒還希望能像《天外奇蹟》一樣,把房子綁上氣球跟我們一起飛回加州。」

這座位在紐約州貝德福德角(Bedford corner)的莊園,是布魯斯威利夫婦在2014年以1200萬美元(約台幣3億7296萬元)買下,距離紐約曼哈頓的車程只要1小時,如今他們欲以1295萬美元(約台幣4億元)售出。布魯斯威利在聲明中指出,由於夫妻倆決定搬回加州定居,這裡唯一的缺點就是離加州太遠了,「我的小女兒還說,希望能像《天外奇蹟》一樣,在房子上綁滿氣球,讓它跟我們一起飛回加州,我只能說,若能這樣就太好了。」

▲布魯斯威利一家人感情非常好。(圖/翻攝自IG/Rumer Willis)



根據房地產公司的資料,這座莊園佔地約8公頃,主要的別墅有252坪大,裡面除了有5間臥室以外,還有遊戲是、多媒體電影房以及酒窖。另外還有3個獨立的木屋,作為接待客人、工作人員還有辦公空間。布魯斯威利說,這樣可以讓朋友與其他家人有更多的相處時間。

另外,莊園內還有一個菜園,讓夫婦倆可以享受「從農場到餐桌」的日常生活。布魯斯威利表示,「我永遠不會忘記,我的孩子們第一次收成親自中的蔬菜時,驕傲又開心的樣子。」

