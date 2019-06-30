佔地8公頃！布魯斯威利豪華莊園出售中...要價4億　坦言「這房零缺點」

▲ 布魯斯威利決定扳回加州。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

好萊塢影星布魯斯威利（Bruce Willis）與妻子艾瑪（（Emma Heming））結婚10年感情依舊甜蜜，但他們最近決定出售在紐約郊區的豪華莊園，帶著女兒搬回西岸。這座莊園佔地約8公頃，主要的別墅就有252坪大，還有另外3間獨立的木屋，裡面還有私人菜園，讓他們可以過著「從農場到餐桌」的生活。布魯斯威利說，「這裡毫無缺點，我女兒還希望能像《天外奇蹟》一樣，把房子綁上氣球跟我們一起飛回加州。」

這座位在紐約州貝德福德角（Bedford corner）的莊園，是布魯斯威利夫婦在2014年以1200萬美元（約台幣3億7296萬元）買下，距離紐約曼哈頓的車程只要1小時，如今他們欲以1295萬美元（約台幣4億元）售出。布魯斯威利在聲明中指出，由於夫妻倆決定搬回加州定居，這裡唯一的缺點就是離加州太遠了，「我的小女兒還說，希望能像《天外奇蹟》一樣，在房子上綁滿氣球，讓它跟我們一起飛回加州，我只能說，若能這樣就太好了。」

▲布魯斯威利一家人感情非常好。（圖／翻攝自IG／Rumer Willis）



根據房地產公司的資料，這座莊園佔地約8公頃，主要的別墅有252坪大，裡面除了有5間臥室以外，還有遊戲是、多媒體電影房以及酒窖。另外還有3個獨立的木屋，作為接待客人、工作人員還有辦公空間。布魯斯威利說，這樣可以讓朋友與其他家人有更多的相處時間。

另外，莊園內還有一個菜園，讓夫婦倆可以享受「從農場到餐桌」的日常生活。布魯斯威利表示，「我永遠不會忘記，我的孩子們第一次收成親自中的蔬菜時，驕傲又開心的樣子。」