發現金股利10.12元創高　華友聯董座：房市遭多重夾殺

▲華友聯開發（1436）22日舉行股東會，會中決議發放現金股利每股10.12元、股票股利3.11元，創歷年新高。董事長陸炤廷(右二)表示，房市受到多重因素夾殺轉為買方市場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

華友聯開發（1436）22日舉行股東會，會中決議發放每股現金股利10.12元、股票股利3.11元，創歷年新高。董事長陸炤廷表示，房市受到多重因素夾殺轉為買方市場，因應此情勢，之後將朝雙品牌結盟發展，除分散風險也有「1加1大於2」效果。

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華友聯建設22日舉行股東會，雖然營收、股利雙創新高，陸炤廷對目前房市仍不樂觀。他表示，去年第3季央行祭出的第七波選擇性信用管制，以及其後各類金檢，再加上各銀行授信內規，貸款不斷限縮，壓縮購屋民眾實質貸款成數。

即便已入手預售的屋主尚未直接面臨交屋的財務考驗，但擔心未來求貸無門、看淡未來市場，大多想想提前下車。而且目前預售屋禁止轉售，不能賣、只能退，促使民眾買房態度趨觀望，交易量大幅下降。

陸炤廷說：「目前房市受到多重因素夾殺，包括川普關稅戰引發的股災，美股震盪、升息陰霾、貸款壓力、資金收緊與報稅季接踵而至，讓無論是自住、置產或投資族群，紛紛抱持觀望態度。房市風向已經從賣方逐漸轉為買方市場。」

房市經營風險加劇，陸炤廷透露，未來將增加雙品牌結合模式，除了分散風險，還有「1加1大於2」效果，包括目前已與台灣三井不動產合作的「高雄鳳山案」，其他如同業策略聯盟、共同開發的捷運O10聯開案，該案與達麗、海悅共3家公司合作，資金可做最有效的利用。



年分 營業收入 (億) 每股稅後純益 (元) 現金股利 (元) 股票股利 (元) 2024 69.55 19.93 10.12 3.11 2023 16.28 9.69 5.62 0.93 2022 39.39 6.54 5.13 - 2021 25.79 5.08 4.1542 - 2020 16.31 1.88 2 -

▲華友聯近年營收、股利。（ETtoday製表）

而股東會過程平順，會中並改選董事5席、獨立董事4席，董事長由陸炤廷連任。華友聯去年營收69.55億元、每股稅後純益19.93元，雙創歷年新高，相較前年營收16.28億元，年增327%，會中宣布發放現金股利10.12元、股票股利3.11元，也是歷史新高紀錄。

至於今年主要入帳來源，小港「華友聯Power City」今年4月取得使照，6月開始交屋入帳，總銷金額約47億元，已銷售近7成，左營「NeXT21」已成屋，總銷金額還有23億元，目前穩定去化中。

而今年預計推出2案，皆採預售方式銷售，「以學MDT」位於高雄楠梓高大特區，總銷金額36億元，規劃2~4房產品，另一案「城芯」位於台南，總銷金額24億元，坪數為32~46坪，鎖定市區換屋族，預計下半年銷售。開工中的鳳山衛武營案，規劃地上31層3~4房住宅產品，銷售金額90億元，預計2027年銷售。

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