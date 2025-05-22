推案計畫暫停　新美齊林傳捷：科技題材難使房市全面復甦

記者項瀚／台北報導

新美齊（2442）今（18日）召開股東會，雖然去年獲利下滑，但今年將有大案完工入帳挹注。董事長林傳捷表示，近年台灣科技產業興盛，但這只是補藥，不會使房市全面復甦，現在遇到的問題還是貸款、消費者信心不足，雖然預期下半年呈現「價穩、量微增」格局，但新美齊今年可能還是不會推案。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲對比上半年慘淡市況，新美齊董事長林傳捷認為，下半年房市將呈「價平、量微增」。（圖／記者項瀚攝）

新美齊（2442）今（18日）召開股東會，承認去年營收10.9億元，稅後純益約3.15億元，年減26％，但優於2022年的1.4億元。EPS（每股純益）則為1.2元，會中並通過配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元。

雖然去年獲利下滑，但今年新美齊預計迎來大案交屋，板橋區「新美齊-画世代」目前銷售率98%，法人估計完工可挹注約89億元，另外還有新中正區「美齊硯」3.6億元認列。明年則有三重「新美齊-The top」，法人預估可挹注約39.4億元。

值得關注的是，新美齊正在快速成長期，也積極購地，光在2024年就買下包括台中南屯惠仁段38.83億元、台中北屯溝背段13.79億元、新北三重頂崁段8.3億元、新北新店寶元段22.02億元，合計達82.9億元。

新美齊在建房地與營建用地庫存合計達164.8億元量體。新美齊董事長林傳捷表示：「今年購地腳步不會停，好的機會還是出手。」

▲新美齊近3年獲利表現。（表／記者項瀚製）

林傳捷表示：「台灣AI產業興盛，包括近日的輝達進駐話題等等，這些對房市來說是個『補藥』，但單靠這些（科技產業），不會使房市全面復甦，現在面臨到的最大問題還是貸款、消費者信心的問題。」

林傳捷說：「市場最怕的就是動盪期，人心不安，影響買氣，通常一個重大事件發生後，像是4月的川普關稅政策，市場需要3~6個月的時間去淡化。」

林傳捷接著說：「若這段時間沒有什麼利空出現，估計928的買氣會稍微好一點點，至少比329好，而且9月為上市櫃公司發放股利的旺季，也可能成為房市的一個動力。」

至於今年新美齊推案計畫，林傳捷表示，本來預計今年先看329市況，看完就往後再看，但也沒什麼特別利多，今年可能不會推出新案，推案時間點還是取決於市場狀況。

新案房價方面，目前沒有看到明顯跌價，未來會見到嗎？林傳捷認為：「部分個案可能調降，但大多建商都做好長期抗戰的準備，現在大家的毛利也不是特別高，成本一樣一直漲、工人一樣找不到，加上利率又高，大家就像擠牙膏一樣，擠不出來了。」

整體來看，林傳捷認為：「下半年若房市政策沒有改變，市場表現基本上也就那樣了，但因為上半年實在太慘，估下半年會好一點點，價量呈現『價平、量微增』。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點