ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

老公買千萬房「存款花光」曝開銷　她拒幫出錢！網逆風：遲早出事

▲▼ 孝親費,零用錢,人夫,開銷。（圖／記者劉維榛攝）

▲老公希望原PO能幫忙分擔生活開銷。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻吐露，婚後老公負責房貸、管理費，而她分擔生活費與育兒開銷，如今她育嬰留停，老公卻希望她幫忙多出一點。由於房子是老公婚前所買，只要原PO回嗆「房子是你的」，對方就會大發雷霆，回嗆房子又沒賣，「多出一點怎麼了嗎？」讓原PO錯愕不已。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，目前所住的房子是老公婚前所買，也因此房貸、水電網路、管理費也由隊友負擔，而原PO則是負責生活開銷、用餐與出國旅遊費用，原本相處上都沒問題，直到生下孩子後，兩人開始為錢爭吵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她負擔育兒費用8成，老公總是在很累的情況下斤斤計較，不時發牢騷「我每天上班賺錢繳房貸，家事也有一起分擔。」聞言，原PO直球回應「房子是你的啊」，一番話秒惹怒老公，反嗆「我有賣嗎？賣了才有賺欸！現在不是我扛房貸，讓妳跟小孩有遮風避雨？妳多出一點怎麼了嗎？」

原PO進一步透露，這間房子千萬元，老公當初付完頭期款就沒存款了，婚後光是繳房貸與各種開銷，確實所剩無幾。原PO坦言，她有工作且收入不差，只是目前育嬰留停，因此求問過來人的看法，「這種狀況下，各位還會幫忙出大部分的開銷嗎？」

文章一出，不少網友力挺，「房貸繳從你的簿子支出，開銷全給他付，這樣以後你才有保障」、「如果角色互換呢？夫妻不就互相扶持」、「房子你沒住嗎？如果一副房子沒有你的名字，所以一毛不想付的樣子，婚姻出問題遲早的事吧」、「如果有計劃離婚，那你的計算是對的；沒打算離婚，他說得沒錯」、「他負擔的也是很大開銷啊，幫忙多出一點合理啦」、「最好的方法還是房子改一半，這樣你自己幫忙負擔時也比較不會不平衡」。

關鍵字：老公婚前買房房貸開銷存款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

冰箱結霜！男子用水果刀除霜突「爆炸」　竟是冷媒肇禍

隨著氣溫升高，民眾使用冰箱的頻率增加，許多家庭也會趁機清理冷藏與冷凍食物並進行除霜。不過近期在江蘇南京就發生了一起與除霜操作相關的意外事故，一名男子在為冰箱除霜時，竟使用水果刀刮除冰霜，結果不慎刺破冷凍管路，導致冷媒洩漏，進而引發爆炸般的聲響，儘管無人受傷，但整部冰箱嚴重損壞。

1小時前

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

三多商圈地段精華，有大遠百、新光三越、SOGO等多家百貨，長期蟬聯高雄地王寶座，附近巷弄卻有空地長期空置，打包價開出2.65億元求售，堪稱「最貴菜園」，換算土地單價約100萬元，信義房屋專家表示，該區素地有限，有機會吸引建商收購。

1小時前

老公買千萬房「存款花光」曝開銷　她拒幫出錢！網逆風：遲早出事

一名人妻吐露，婚後老公負責房貸、管理費，而她分擔生活費與育兒開銷，如今她育嬰留停，老公卻希望她幫忙多出一點。由於房子是老公婚前所買，只要原PO回嗆「房子是你的」，對方就會大發雷霆，回嗆房子又沒賣，「多出一點怎麼了嗎？」讓原PO錯愕不已。

2小時前

詐騙猖獗、民間借貸拖累　10年內輕屋齡法拍物件增2倍

台中市過去10年內輕屋齡法拍案件並不多見，但2025年度1~5月份，屋齡10年內的法拍物件暴增2倍，來到19筆，其中不堪民間借貸財務，因財務信用擴張而被法拍，與詐騙案件相關的物件，晉升2大主因。

3小時前

推案計畫暫停　新美齊林傳捷：科技題材難使房市全面復甦

新美齊（2442）今（18日）召開股東會，雖然去年獲利下滑，但今年將有大案完工入帳挹注。董事長林傳捷表示，近年台灣科技產業興盛，但這只是補藥，不會使房市全面復甦，現在遇到的問題還是貸款、消費者信心不足，雖然預期下半年呈現「價穩、量微增」格局，但新美齊今年可能還是不會推案。

4小時前

發現金股利10.12元創高　華友聯董座：房市遭多重夾殺

華友聯開發（1436）22日舉行股東會，會中決議發放現金股利每股10.12元，創歷年新高。董事長陸炤廷表示，房市受到多重因素夾殺轉為買方市場，因應此情勢，之後將朝雙品牌結盟發展，除分散風險也有「1加1大於2」效果。

5小時前

無力償還金融機構欠款　台開高雄店面市價打65折法拍

台灣土地開發股份有限公司（簡稱台開）2022年8月下市，無力償還多家金融機構的欠款，為清償債務，高雄名下資產進入法拍，「三民華廈」1樓店面加上9個車位，22日進入應買階段，坪數為176.9坪，底價1779.3萬元，專家分析，四拍應有機會拍出。

6小時前

澄清湖以東市有土地開發　副議長反對：不要再賣市地了！

政府機關標售土地往往被外界質疑賤賣祖產，或對房價推波助瀾。高雄市的澄清湖以東多筆市有土地，由於地段精華，開發進度相當受矚目，高雄市副議長曾俊傑建議，應朝地上權使用進行整體開發，「市有土地真的不要再賣了。」

21小時前

房市冷靜期「五窮六絕七上吊」　內行曝此時買房優勢

在房市進入冷靜期、買方觀望情緒升溫之際，品牌建商卻選擇逆勢操作，透過升級建材與配備、強化自住體驗來吸引高品質需求客群。不過恰逢房地產淡季，在台中從業已久的俗諺：「五窮六絕七上吊」，自住客現在入手是好的時機點。

22小時前

距離中科5分鐘　「國安一期好宅」最低月租4700元

台中最新落成的社會住宅西屯「國安一期好宅」，距離中科僅5分鐘車程，且不只可住，還能創業，首創全台社宅中第一個「前店後住」的創業房型，逢甲大學土管系助理教授張育端指出，居住也能與創業、商業結合，是社宅跨領域實驗很重要的一步。

23小時前

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

槓桿開爆！積欠2萬管理費　台中..

仁武故事公寓開價258萬賣　在..

輝達台灣總部「北士科T17、T..

每坪19萬買信義區華廈！　法拍..

二代不接手　台南40年意麵店熄..

澄清湖以東市有土地開發　副議長..

台中下一個醫療黃金圈　換屋族超..

「台中鳥日子」10年租約到搬家..

比丘尼遭詐騙！誤信靈骨塔投資　..

彰化版信義計畫區藍圖曝光！「彰..

ETtoday房產雲

最新新聞more

男子用水果刀除霜突「爆炸」　竟..

11位地主取得共識　高雄地王旁..

老公買千萬房「存款花光」曝開銷..

詐騙猖獗、民間借貸拖累　10年..

推案計畫暫停　新美齊林傳捷：科..

發現金股利10.12元創高　華..

無力償還金融機構欠款　台開高雄..

澄清湖以東市有土地開發　副議長..

房市冷靜期「五窮六絕七上吊」　..

距離中科5分鐘　「國安一期好宅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366