老公買千萬房「存款花光」曝開銷　她拒幫出錢！網逆風：遲早出事

▲老公希望原PO能幫忙分擔生活開銷。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻吐露，婚後老公負責房貸、管理費，而她分擔生活費與育兒開銷，如今她育嬰留停，老公卻希望她幫忙多出一點。由於房子是老公婚前所買，只要原PO回嗆「房子是你的」，對方就會大發雷霆，回嗆房子又沒賣，「多出一點怎麼了嗎？」讓原PO錯愕不已。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，目前所住的房子是老公婚前所買，也因此房貸、水電網路、管理費也由隊友負擔，而原PO則是負責生活開銷、用餐與出國旅遊費用，原本相處上都沒問題，直到生下孩子後，兩人開始為錢爭吵。

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原PO說，她負擔育兒費用8成，老公總是在很累的情況下斤斤計較，不時發牢騷「我每天上班賺錢繳房貸，家事也有一起分擔。」聞言，原PO直球回應「房子是你的啊」，一番話秒惹怒老公，反嗆「我有賣嗎？賣了才有賺欸！現在不是我扛房貸，讓妳跟小孩有遮風避雨？妳多出一點怎麼了嗎？」

原PO進一步透露，這間房子千萬元，老公當初付完頭期款就沒存款了，婚後光是繳房貸與各種開銷，確實所剩無幾。原PO坦言，她有工作且收入不差，只是目前育嬰留停，因此求問過來人的看法，「這種狀況下，各位還會幫忙出大部分的開銷嗎？」

文章一出，不少網友力挺，「房貸繳從你的簿子支出，開銷全給他付，這樣以後你才有保障」、「如果角色互換呢？夫妻不就互相扶持」、「房子你沒住嗎？如果一副房子沒有你的名字，所以一毛不想付的樣子，婚姻出問題遲早的事吧」、「如果有計劃離婚，那你的計算是對的；沒打算離婚，他說得沒錯」、「他負擔的也是很大開銷啊，幫忙多出一點合理啦」、「最好的方法還是房子改一半，這樣你自己幫忙負擔時也比較不會不平衡」。