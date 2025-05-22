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詐騙猖獗、民間借貸拖累　10年內輕屋齡法拍物件增2倍

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市2025年度1~5月份，屋齡10年內的法拍物件暴增2倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市過去10年內輕屋齡法拍案件並不多見，但2025年度1~5月份，屋齡10年內的法拍物件暴增2倍，來到19筆，其中不堪民間借貸財務，因財務信用擴張而被法拍，與詐騙案件相關的物件，晉升2大主因。

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過去法拍案大宗多為老舊、持分的拍賣件，偶有大型物件出現，不過近期1~5月冒出一堆10年內輕屋齡的法拍案件，且不乏高總價豪宅物件。以台中來說2024年開始，輕屋齡的法拍案就已經有增加的趨勢，同期為14筆，到了2025年同期已經來到19筆，相比前2年，2023年的7筆、2022年7筆，都呈現2倍以上的增加。

實際觀察2025年10年內法拍案件的法拍原因，19筆中有5件是由民間借貸，也就是薯條三兄弟及其相關企業查封，另外有1筆雖然不是民間借貸聲請查封，但也位居還款第二順位。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，19筆中，有5件則與詐騙案有關，物件皆由刑事警察局或是法務部調查局禁止處分。其中1筆更是民間借貸＋詐騙雙響炮。

對此，寬頻房訊發言人徐華辰指出：「過去前幾年整體貸款利率低，信用管制也沒有這麼嚴格，所以因為財務問題、或是繳不出貸款而進入法拍市場的物件，自然而然就比較少，這幾年特殊情況，我們可以發現與民間借貸有關的法拍件，隨著政策、銀行借款困難，讓新大樓的所有權人，轉向民間借貸，當民間借貸利息無法償還，自然而然就會出現『標準動作』。」

徐華辰分析：「另外台灣詐騙層出不窮，其實法拍件與詐騙案有關的也大幅成長，如果說按照目前態勢來看，未來這種屋齡比較小的物件，在政策面上未有大幅改善情況下，還是會穩定微幅增加。」

另外，台中市政府也揭秘關於不動產詐騙，主要有4種手法，包含「假屋主真詐財」詐騙者先租屋取得房屋鑰匙，再偽造房屋所有權文件，假扮屋主要賣房。

▲▼ 北屯機捷,勝麗方程式,法拍,北屯街景,機捷特區,房地合一稅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認為，未來這種屋齡比較小的物件，在政策面上未有大幅改善情況下，還是會穩定微幅增加。（圖／記者陳筱惠攝）

「假買方真奪屋」詐騙集團會專找無房貸、抵押權設定，在支付買房頭期款時十分乾脆，藉以騙取屋主信任，但等到房屋辦理過戶時，詐騙集團不只向銀行申貸，又向民間單位抵押借貸，撥款後就落跑，屋主非但收不到尾款，想贖回房子還可能要背負高額貸款。

「假行情真低買」黑心房仲聯手投機客，先提供不完整或偏頗的行情資訊，讓屋主以低價售屋。最後則是「假債權真法拍」詐騙集團假扮債主，向法院申請「本票裁定」，倘若房東10天內沒抗告，假房客向法院申請強制拍賣房屋，若第一拍流標，就直接告知法院願意承受房子，接著用最快速、隨便的價格透過仲介售出。

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關鍵字：台中法拍市場民間借貸詐騙案不動產

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