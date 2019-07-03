▲在廚房做菜，難免會產生油煙。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

許多人都認為廚房要有對外窗，尤其在煮飯做菜的時候，一定要開個窗通風、排出油煙。一名網友在看新建案時，發現廚房設計沒有對外窗，「唯一有的就是陽台的門」。聽到代銷說法後，他也忍不住思考「請教一下各位，對外窗在設計上是不是沒有必要？」還是大家都習慣這種熱度，所以覺得沒有差別。

這位網友在PTT的home-sale板上發文，請益廚房沒有對外窗的問題，文中表示，他最近有去看一些新建案，「結果突然發現它的廚房沒有對外窗，唯一有的就是陽台的門。」原PO透露，代銷解釋是許多做餐飲業的都是靠抽油煙機排氣，新鮮空氣則由門縫或陽台紗窗進來。

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▲原PO說他看的建案，廚房沒有對外窗。（示意圖／Pixabay）

「這部分我不太能理解」，原PO說，因為他回到家，在廚房煮東西，平常對外窗可以把蒸飯的熱氣排出，「但如果把對外窗關起來，即使開抽油煙機，那整間廚房也是會很快地被熱氣充滿，更不用說加上炒菜了。」

最後他請教網友，對外窗在設計上是不是沒有必要，「還是都已經習慣這種熱度所以沒有差別？」看到貼文後，有人也無法接受廚房沒有對外窗，「沒有對外窗很怪」、「完全不能接受」、「要有窗也要有抽油煙機這樣比較好。」

▲有網友認為，廚房要有對外窗比較好。（示意圖／Pixabay）

但也有網友表示，「看廚房本身空氣夠流通嗎？我家的是緊鄰客廳且空間夠大」、「通常陽台門就有半開式紗窗」、「廚房從來都沒開過窗」、「現在陽台門不都是三合一，那就是窗呀」、「三合一通風門就一扇窗的大小啊！如果是傳統紗窗，更是大到整扇門都通風，為何要執著窗戶」、「廚房有窗的建案超少吧」、「廚房有窗也應該緊閉，不然抽出去的空氣又回流。」

還有人建議原PO，「新建案的格局真的很多很奇怪的。覺得不適合就不要了，換別的看吧」、「看熱氣在意的點是什麼，水氣的話，炊飯櫃可吸煮飯的水氣；若溫度的話我覺得可接受……畢竟有時烹調時還需要較高溫度。原po的敘述，格局應該是廚房只有門沒紗窗，陽台被窗封住半密閉。如果這樣我覺得確實會比較悶沒錯」、「我家廚房有門有窗沒抽油煙機，煮完還是味道整間……抽油煙機比較實在。」

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