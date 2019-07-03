ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看新建案！他疑惑「廚房沒對外窗」只有陽台門　過來人：抽油煙機才實在

ETtoday房產雲

廚師,廚房,餐廳,煮菜（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲在廚房做菜，難免會產生油煙。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

許多人都認為廚房要有對外窗，尤其在煮飯做菜的時候，一定要開個窗通風、排出油煙。一名網友在看新建案時，發現廚房設計沒有對外窗，「唯一有的就是陽台的門」。聽到代銷說法後，他也忍不住思考「請教一下各位，對外窗在設計上是不是沒有必要？」還是大家都習慣這種熱度，所以覺得沒有差別。

這位網友在PTT的home-sale板上發文，請益廚房沒有對外窗的問題，文中表示，他最近有去看一些新建案，「結果突然發現它的廚房沒有對外窗，唯一有的就是陽台的門。」原PO透露，代銷解釋是許多做餐飲業的都是靠抽油煙機排氣，新鮮空氣則由門縫或陽台紗窗進來。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲▼廚房,家庭主婦,家事。（圖／取自Pixabay）

▲原PO說他看的建案，廚房沒有對外窗。（示意圖／Pixabay）

「這部分我不太能理解」，原PO說，因為他回到家，在廚房煮東西，平常對外窗可以把蒸飯的熱氣排出，「但如果把對外窗關起來，即使開抽油煙機，那整間廚房也是會很快地被熱氣充滿，更不用說加上炒菜了。」

最後他請教網友，對外窗在設計上是不是沒有必要，「還是都已經習慣這種熱度所以沒有差別？」看到貼文後，有人也無法接受廚房沒有對外窗，「沒有對外窗很怪」、「完全不能接受」、「要有窗也要有抽油煙機這樣比較好。」

▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友認為，廚房要有對外窗比較好。（示意圖／Pixabay）

但也有網友表示，「看廚房本身空氣夠流通嗎？我家的是緊鄰客廳且空間夠大」、「通常陽台門就有半開式紗窗」、「廚房從來都沒開過窗」、「現在陽台門不都是三合一，那就是窗呀」、「三合一通風門就一扇窗的大小啊！如果是傳統紗窗，更是大到整扇門都通風，為何要執著窗戶」、「廚房有窗的建案超少吧」、「廚房有窗也應該緊閉，不然抽出去的空氣又回流。」

還有人建議原PO，「新建案的格局真的很多很奇怪的。覺得不適合就不要了，換別的看吧」、「看熱氣在意的點是什麼，水氣的話，炊飯櫃可吸煮飯的水氣；若溫度的話我覺得可接受……畢竟有時烹調時還需要較高溫度。原po的敘述，格局應該是廚房只有門沒紗窗，陽台被窗封住半密閉。如果這樣我覺得確實會比較悶沒錯」、「我家廚房有門有窗沒抽油煙機，煮完還是味道整間……抽油煙機比較實在。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

關鍵字：建案買房廚房對外窗抽油煙機PTT

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4190

影／花蓮嬤煮「長在土裡的特製咖啡」給日軍喝：精神很好　協會苦挖真相驚呆

2003年的時候，有個研究豐田移民村歷史的研究生來到了豐田，他告訴我們，豐田這裡是全台灣最早產咖啡的所在，問我們知不知道？實際上，早在之前有個日本的研究者，大平洋一先生也曾經在論文中寫到，日本史料的紀..

6月25日 17:04

//cdn2.ettoday.net/images/4191

影／桃園騎士等紅燈…後照鏡驚見「五腳蜈蚣」饋咖！　萬人讚爆：台灣人默契

「台灣人的默契！」桃園有網友騎機車停等紅燈時，一看後照鏡反射，赫然發現一幕奇景，後方5名騎士通通抬腳靠在人行道上，猶如馬路「人形蜈蚣」，逗趣畫面讓超過1萬6000名網友按讚，認同地笑說「我也會」、「一..

6月26日 02:41

//cdn2.ettoday.net/images/4190

影／新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光...網嚇壞：太會存

身處萬物價格飛漲、薪資停滯的時代，對不少年輕人來說存錢成了一大困難事。就有南部「北漂」到新竹擔任大夜班物料作業員的網友分享努力成果，出社會短短2年半時間，在刻苦生活、控制欲望之下，月薪3萬3的他攢下8..

6月25日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/4191

影／跟男友分手車上痛哭...她下車大喊「我要死在你車上！」　傻眼結局網笑翻

計程車司機出來討生活不易，若載到問題客人更是麻煩，但這次真的誤會大了…一位妙齡女子上了計程車後，在電話中越講越傷心：好不容易到了目的地，不料女子下車走沒幾步，竟回頭大喊「我要死在你車上！」。司機嚇得趕..

6月25日 23:02

//cdn2.ettoday.net/images/4191

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

日前一名20多歲的日本正妹街訪時，對著鏡頭表示穿內衣讓人看的原因是「感覺露多一點世界會更和平」，引起不少網友共鳴，留言區更是一片祥和。近日一段25秒的影片也在網路上爆紅，原來是網美謝夏天被鏡頭拍到時開..

6月26日 02:17

//cdn2.ettoday.net/images/4192

菜市場買冷凍蝦！蝦頭一拔「詭異吻仔魚」她嚇壞　專家解答...網喊長知識了

新北板橋一位蔡小姐前陣子到市場採購，買回一盒冷凍蝦，沒想到在處理時，發現頭部出現一條條白色物體，驚嚇之餘她po網尋求解答，事實上這並非寄生蟲，而且專家表示，煮熟後是可以連著蝦一併吃下肚的。

6月26日 12:53

//cdn2.ettoday.net/images/4191

化妝技術被公司清潔阿姨「神輾壓」　萬人驚呆：隱藏版美妝大王

公司的清潔阿姨居然是美妝高手！有大陸網友在網路上表示，公司裡的清潔阿姨化妝技術超好，不但能輕鬆駕馭美妝品，更能畫出日前爆紅的「泫雅妝」，讓許多女性紛紛貼出照片相比。網友看完化妝過程相當驚訝，直呼「阿姨..

6月26日 01:56

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

買房8神扯天條　網：住勞改營嗎

5年房價跌40萬…他一算賠破百..

她租處熱水器壞了！房東「五字回..

台人最大的痛買不起房　郭台銘：..

男友來過夜！室友嗆一天收100..

超狂天柱擋入口！網：拓海上班了

前永和市民代表空有透天爛尾樓　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大雨下不停　汐止2周二度土石坍..

3%保證紅利!喬崴bnb樂勝海..

新北市今年最大案　500組客戶..

愛美商機驚人！　西門町藥妝店3..

北市千萬以下宅逐步淡出　最便宜..

高雄首購族往哪去？　高大1字頭..

富宇敦峰2字頭買大師級輕豪宅

交易重回30萬棟？　專家直指：..

悅誠廣場開幕　5大賣點迎戰高雄..

天龍國億元交易再添紀錄　豪宅買..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366