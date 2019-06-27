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雙子星開發案「難產」　捷運局喊話「公開說明法源」

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▲▼藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

▲藍天集團台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

記者黃靖惠／綜合報導

眾所矚目世紀標案「雙子星開發案」總投資金額600億元，送投審會卡關5個多月遭駁回，再度面臨延宕窘境，今天北市府捷運工程局發布新聞稿表示「只能尊重」，但投審會應公開說明理由及法令依據，以免造成後續法律爭議，阻礙後續推動。

南海控股投資北車站前雙子星案，昨天遭到經濟部投審會駁回後，引發社會輿論，今天北市府捷運工程局召開會議討論發布新聞稿指出，「尊重經濟部投審會的決議」，且依外國人投資條例規定申請人並非陸資公司，與本府資格審查結果一致。

但捷運局強調，針對投審會以國家安全不利的理由，駁回雙子星開發案，應請投審會公開說明認定駁回的理由，並提出法令證據，接受社會公評，以免造成法律爭議。

北市捷運局表示，依招商契約規定，得標人若是外國法人，必須限期內成立專案公司與捷運局簽約；如果有不可歸責於最優申請人情事，得經捷運局同意，適度延長期限。

若逾期未簽約則失去最優申請人資格，捷運局報府核定後通知，次優申請人（藍天宏匯集團）遞補，或重新公開徵求投資人。

北市長柯文哲今天早也感嘆說，以北門為中心的西區門戶計畫，北市府能做的幾乎都做，幾乎全部都完成，「就差一個雙子星，是一個遺憾吧。」

該案招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義曾指，此案80%以上沒有中資，針對昨天駁回結果遺憾表示，「對台灣未來招商，恐有負面影響。」而第2順位議約人藍天宏匯集團則表示，靜待通知，未來若取得遞補資格，一定會以最大的使命感與熱情，全力以赴。

關鍵字：雙子星開發案北車捷運南海藍天宏匯捷運工程局開發案雙子星

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