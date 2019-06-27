房市將進入傳統淡季？　中古屋6月交易新北市頓減逾1成

▲中信房屋6月份全台交易量，月減4.6%。（圖／記者曾俊豪攝）
記者張菱育／台北報導
今年上半年全台房市交易熱絡，但隨著不動產持續穩定增加供給，交易量在上下年度轉折的6月份，呈現回落，根據房仲統計內部成交資料，6月全台不動產成交量微減4.6%，其中新北市月減11.5%最多。
中信房屋6月份全台交易量，月減4.6%，六都當中台北市微減1.3％、新北市減少11.5％、桃園市微增1.2％、台中市減少3.2％、台南市增加6.3％，高雄市表現最佳，月增22.8％。
但是年增率的部分大多為增加態勢，全台年增率為15.2％，其中以桃園市增加25.5％最多、其次為高雄市增加23.1％、台北市增加17.6％、新北市增加10.6％、台中市增加6.1％，僅台南市減少4.6％。
中信房屋副總經理張世宗表示，今年上半年全台房市交易熱絡，房市需求交易明顯增加，但隨著不動產持續穩定增加供給，交易量往往可能會在上下年度轉折的6月份，呈現回落，影響月成長表現。
他認為，從長期的角度觀察，6月份全台年增率仍呈現成長的基調，不過隨著時序進入第3季，房市也將進入傳統淡季，7月交易量若能持穩，那麼整體房市才有機會出現淡季不淡的穩定成長，脫離谷底的格局。