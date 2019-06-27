冷氣插頭走火！長髮妹驚見「毀滅性焦黑」　網見慘狀…急曝：電線不能綁

▲冷氣電線無故走火，讓原PO嚇壞了！（圖／翻攝臉書爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

「真的很衰！」一名女網友在外租屋，白天人不在家，晚上打開家門後，赫見冷氣插座被燒毀，連插頭都融化了，嚇得她驚慌失措。該照片引發瘋傳，專業網友猛烈一看，急勸電線不要綁起來，危險真相曝光。

這名留著長髮的女網友在臉書《爆廢公社》傻眼直呼，房內裝有一台窗型冷氣機，白天出門後，沒有人在家裡，冷氣電線竟然恐怖走火，直到回家後，才驚見插座焦黑一片，「真的很扯呀！」

仔細查看外觀，焦黑上下面積將近兩個手掌長度，原PO急得拔下電線，發現插頭已融化，推測當時燒得猛烈，所幸老天保佑，火勢沒繼續竄燒，否則後果不堪設想。

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▲插頭融化斷裂，讓人看了怵目驚心！

這起不幸中的大幸，也讓大批網友嚇到吃手手，紛紛熱心給予建議「看起來像一對二插座」、「這種迴路不安全，最好重拉電源」、「 老舊線路真的要小心為妙啊！冷氣長時間使用真的讓線路燙到不行」、「冷氣久了，插頭內部脆化」、「電線不建議綁在一起，主要是因為電流通過電線會熱，容易走火發生火災」、「人沒事就好，當花錢消災吧」。

原PO也補充表示，已通知房東處理，也約水電工來換電線了，有人特地提醒，「如果房東冷氣沒換，使用時還是要注意…冷氣器打開後15至30分鐘時，去輕碰一下冷氣電線外皮是否很有溫度，如果太熱，表示冷氣吃重電，還是會有危險性！」

▲網友建議，電線不要綁起來！