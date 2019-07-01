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想挑好屋住很久！專家親授買房必學技能　「10項好格局條件」要學會看

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▲▼小資族,買房,收租,房間,臥室,存錢,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）

▲房子格局相當重要。（示意圖／pixabay）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

買房是許多人的目標，雖然每個人想要的房子條件不同，但選好地點和時機，幾乎是共同目標；除此之外，學會看房子的格局也相當重要。房產知識達人「賣厝阿明」就在粉絲專頁貼文，列出10項好格局條件，並用簡單的圖文清楚告訴大家，買房子要住很久，學會看「好格局」真的很重要。

粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》26日上午貼文，列出「#好格局的條件」，文中指出「買房子要住很久，會看好格局『真的』很重要！」而這10項條件，前5項分別為「格局方正」、「平面結構對稱」、「沒有凹凸格局」、「每間房間都有對外窗、無暗室」、「樓梯位置合宜、動線無阻礙」。

後面5項則為「有玄關，且可以擺放鞋櫃」、「動線良好，無細長走廊與畸零空間」、「餐廳貼近廚房位置」、「廚房後有工作陽台，可擺放洗衣機、曬衣架」、「主臥室設有衛浴」。

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▲▼ 。（圖／賣厝阿明 知識+授權使用）

▲賣厝阿明列出好格局的條件。（圖／賣厝阿明 知識+授權使用）

另外，從風水角度來看，住宅外形和內部格局其實有異曲同工之妙，通常房子以方正的格局為主，但有的受限於土地地形，就會出現其他形狀的格局。風水師黃鐸允就表示，「畚箕型」、「火星拖尾型」的屋子都不太好。黃鐸允說，「畚箕型」是前寬後窄的格局，容易造成屋內氣流不易聚集、形成漏財的格局，家庭成員的感情也容易有不和的狀況發生。

而前寬後窄又狹長的「火星拖尾型」，容易造成氣流由前端（入口）吹向屋內時，房子尾端所產生的空氣壓力較大，達到較好的燃燒條件，一旦有火災發生，尾端空氣被抽出而形成真空狀態，導致氧氣不足使人逃生不易，「家中如果是這樣的格局，就要特別注意小心了！沒有化解方法，只有趕快搬走為上策。」

※以上圖片由賣厝阿明授權提供，更多買房知識可上《賣厝阿明知識+》官網。

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延伸閱讀：

►買房最後一關！交屋驗收必做TOP5項目：往這處潑水秒現形

►梯形格局大揭密！「火星拖尾」是大忌...風水師曝致命點：搬走是唯一解

關鍵字：買房格局賣厝阿明知識+

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