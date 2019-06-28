850萬買小宅！台中男問「大二房or小三房」哪個好　網神剖析：夫妻OO很好用…

▲原PO正為買房一事苦惱不已！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

隨著少子化，不少夫妻只想生一胎，會偏向買小宅！台中一名網友發問，明後年想買房成家，該選擇大二房或是小三房呢？文章掀起討論風潮，許多網友以過來人身分，真心建議選「絕對是小三房」，尤其在夫妻吵架冷戰時超實用。

這名網友雖處於單身狀態，但早把眼光放遠，開始為未來人生做準備，他透露，結婚後只想生一孩，預計明、後年想在太平、北屯區購屋，預算約850萬元上下，「大概能買大兩房或小三房！」為了想給一家三口舒適的生活空間，原PO不禁好奇在《PTT》發問，適合買大兩房還是小三房，「有小家庭的板友能分享一下你們的選擇嗎？」

大批網友看完文章後，多數建議買小三房，熱心給予解析「小三，可運用變化較多」、「小3放正解，多一個房間可以用來儲物，分房（夫妻沒有不吵架）、客住、視聽室、更衣間，用途多！」、「像我就喜歡客廳大、房間小～大家活動都在客廳比較有感情」、「絕對是小三房，多一個房間吵架時還有地方透氣」、「絕對是小三，至少要有個儲藏空間，小孩就單人床加衣櫃、書櫃空間夠放就好，以後長大也不會一起住呀」。

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▲網友超狂分析，買小三房比較好！（圖／翻攝自PTT）

支持大二房的人，也有不同看法「大二好，小三有的連放標準65拉門衣櫥都沒位置，好慘」、「大二，省得小孩整天關在房間不出來」、「小三很多投資客應隔出來為了好賣，實際上自住大二 或2+1比較讚」。另有人提醒，衛浴也很重要，「個人覺得最少正3房1.5衛，等搶廁所就知道XD」、「房間數不是重點，衛浴數才是，只要能有2衛，2或3房無所謂」。

對此，信義房屋專案經理曾敬德表示，兩種房型都是主流，主要依買家個人喜好來做選擇，大二房來說，可放到2張雙人床、活動空間廣，也比較舒適；小三房部分，其中一間可當書房、儲藏室，東西比較好收納等。