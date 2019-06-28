遞延買盤回籠　信義：交易量年增11%

▲房仲統計6月成交資料，今年房市交易量優於去年。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

今年房市交易量優於去年，中古屋交易明顯回溫，根據信義房屋、住商機構統計內部6月門市成交資料，分別年增11%、6%，顯示前兩年遞延的觀望買盤持續回籠，帶動市場交易量增加。

根據信義房屋統計6月份門市資料，台北市交易量月增11.9%，年增4.4%，新北市年增18.4%，桃園市則是交易量年增率與月增率都在1成以上，台中與高雄市因為短期內基期已高，加上房價有段明顯漲幅，因此交易量仍呈現年增表現，但月增率表現不如北部地區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩年遞延的觀望買盤持續回籠，今年上半年的房市交易量明顯優於去年同期，不少民眾發現房價近年波動不大，但自己年紀越來越大且需求迫切，因而回籠到市場上購屋，帶動市場交易量增加。

曾敬德指出，第3季雖然是傳統淡季，但上半年買氣回籠態勢未歇，第3季的房市應會持續見到買盤持續回流，不過隨總統大選的時間逐漸靠近，也可能影響高端市場的買氣。

而住商機構6月份全台內部交易量，全台較5月減少6.4%，但較去年同期成長6%。台北市月增6.9%、年減0.6%，新北月減6.9%、年減3.3%，桃園月減17.8%、年增10.4%，台中月減10.3%、年增3.4%，台南月增2.6%、年增37.4%，高雄月減11.1%、年減8.8%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，相較於5月，6月買氣趨緩，除與價格拉鋸有關外，選舉氣氛造成觀望也是主要因素，不過在此情境下，資金轉進低價區與高價特殊商品的趨勢不變，顯見資金仍在尋求相對安全的避險標的。

2019上半年告一段落，下半年在2020總統大選壓力下才是決勝關鍵。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，在資金帶動下，低價區行情會有一波帶動，若以價差邏輯思考，房地合一的高稅賦應該也會讓賺價差無利可圖，短期投資人應審慎評估。