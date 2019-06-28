商用、土地買氣熱　大型建商積極搶地

▲台北市商辦空置率逐年下降。（圖／記者姜國輝攝）

記者張菱育／台北報導

不動產買氣回升，企業置產增加信心，商用不動產及土地市場交易皆創歷年同期記錄，信義全球資產統計今年上半年，上市櫃交易金額共1254億元建商持續看好今年景氣，掀起了一波購地潮，包括興富發、和碩、元利等建商皆積極搶地。

信義全球資產統計今年上半年，商用不動產及土地市場上市櫃交易，交易總金額創歷年以來新高，從2014年大型企業購地轉趨保守以來，在今年上半年交易總經額達663億元，其中建商購地佔土地交易金額9成。建商購地意願轉強，除了買進台北市精華土地外，台中、高雄也為熱門區域，其中信義計畫區D3土地最受矚目，由元利建設以112.58億元買下，未來可能規劃豪宅或辦公室。

許多建商看準北市商辦空置率逐年下降，紛紛在台北市精華地段購地，將規劃商辦大樓，包含長虹建設在南港及北投區買地蓋商辦，興富發買中山區土地，宏普建設買下內湖及中山區土地等。

商用不動產市場交易拚出亮眼成績，總交易金額來到約587億元，工業地產交易金額達261.41億元，廠辦交易92.12億元，純辦交易178.98億元。

信義全球資產經理王維宏分析，受到自用及投資需求看漲，今年商用不動產熱度不減，建商看準商機，開始購地開發商辦及廠辦，而土地單坪交易金額屢創新高，壽險金融業持續投入商用不動產，上半年購入112億元。

王維宏指出，辦公大樓受到都更轉換標的影響，台北市精華地段由租轉買需求增加，REITs、壽險金融、科技業等積極搶樓，使信義計畫區指標性商辦紛紛喊漲，預計下半年北市商辦在無供給情況下，租金持續上漲，而未來信義計畫區有兩大招標案世貿三館及信義行政中心，將受市場矚目。