貼心爸幫裝小夜燈！她回家抬頭一看絕望了：整我嗎　網點出老爸用心

▲ 爸爸幫裝小夜燈，卻好像哪裡粗心了 。（圖／原PO授權提供）

網搜小組／綜合報導

爸爸的貼心舉動，一個不注意在女兒眼中便是整人遊戲。一名爸爸日前幫女兒裝了新的夜燈，沒想到疑似沒有考量到女兒的身高，讓她一回家就傻愣住，表示自己根本碰不到開關拉繩，「整我嗎？」對此網友們則是一一點出老爸的用心良苦，推測爸爸其實是希望原PO可以再長高。

一名女網友在PTT笨版發文，分享老爸貼心幫她裝夜燈的趣事。她表示日前因為房間的電燈壞掉，貼心的爸爸除了幫她維修好，還順便裝了一盞小夜燈。

但是原PO下班回家後卻感到絕望，雖然照片乍看之下沒什麼問題，但是她表示自己根本拉不到電燈的開關。只見開關拉繩的位置位於櫃子上方，一般人的身高根本搆不到，也讓她大喊「拜託一下你女兒沒有180（公分）好嗎！根本故意整我！」

▲網友反應 。（圖／翻攝自PTT）

鄉民們看完都猜測原PO爸爸其實對女兒還有所期待，「喝XX奶粉，這樣才會長的跟大樹一樣高喔！」、「長高之前不准睡覺」、「這根本是讓你爬櫃子當運動啊」、「長高才是對你真正期望」、「女兒不了解為父的苦心！趕快找個190的男人」。

其他人則表示應該有其他方法，「如果妳想要開燈，就拍拍手」、「四周牆壁摸一摸，你爸應該沒這麼笨」、「那是偽裝，其實是聲控的」；另也有人聰明提醒，其實只要在原本的拉繩上再綁一條線或是吊飾，就可以輕鬆控制夜燈了。

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