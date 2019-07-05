影／潮州街50年半倒壁癌屋　蛻變網美打卡熱點

記者黃靖惠／綜合報導

台北市大安區精華地段之一的「潮州街」，因早期公務人員多、周邊多老舊宿舍群，其中1棟3層老屋屋齡逾50年，前身為保警宿舍，後來荒廢逾20年，直到去年被雙好設計團隊接手後，再度整修老屋、重新賦予新生命，室內一改原先漏水、壁癌的慘況，外觀牆面也重新拉皮、1樓用大量綠色植栽布置，打造植生牆吸引網美拍照打卡，原先阿嬤屋搖身一變，瞬間回春成少女。

▲北市潮州街50年保警宿舍重新整修後，如今由雙好設計團隊進駐經營「貳房苑」餐廳，保留部分原汁原味的老建物，且使用大量植栽布置室內外空間，也成為網美打卡熱點。（圖／記者黃靖惠攝）



台北市大安區「潮州街」在車水馬龍的和平東路、金華路之間，周邊有師範大學、台電、林務局等公家單位，早期公務人員群居，形成濃厚的文教氣息，且沿街不少日式建築宿舍，隨著時間的推移，這條沿街「超熟齡」日式建築也跟著荒廢。

▼「貳房苑」1樓入口處前的植生牆，成為網美打卡熱點。（圖／記者黃靖惠攝）



「潮州街」保留許多日式建築、頗具特色風格，其中1棟3層老屋前身為台電保警宿舍，屋齡逾50年，建築為台電所有，四周高牆圍籬，荒廢逾20多年。前、後門雜草叢生，且牆面斑駁、漏水嚴重，不時還有流浪漢闖入，久而久之，兩側垃圾堆積，也成了鄰居避而遠之的建物。

直到去年雙好設計團隊向台電承租該棟建物，且一口氣租下10年時間，進駐後發現屋況慘不忍睹，室內漏水、壁癌嚴重，且因屋齡高缺乏完善排水系統、頂樓鐵皮建物也因年久失修，一半呈現倒塌狀態，另因與兩側建物棟距過近，室內採光受阻，一到午後室內光線昏暗。

為了改善上述問題，翻新期間長達半年，不只重建頂樓鐵皮屋，作辦公室使用，且整修牆面、建置排水系統及機電設施等，並利用綠色植栽布置周遭，營造充滿綠意的空間。

▼「貳房苑」保留地下1樓彈藥庫鐵門，目前作為倉儲空間。（圖／記者黃靖惠攝）。



▼「貳房苑」原先室內光線不足，利用加大對外窗戶，讓光線能夠自然且流暢進入室內。（圖／記者黃靖惠攝）



另原是保警宿舍及廚房空間1、2樓，裝修後作營業餐廳，採用深色木質桌椅、及英國老建材燈飾，營造濃濃的復古氣息，加上大片挖空對外窗，讓入內顧客能坐在窗邊，一面用餐、一面俯瞰整條街景色，除了重建室內外，也保留當初厚重的磨石子地板、年代久遠的窗框、實木樓梯扶手，以及地下1樓彈藥庫的鐵閘門。

為了改善屋內採光不佳，經結構技師評估後確，加大對外窗戶，並於3樓頂樓開了一道天井、並加長2面樓窗戶，引光入室，讓光線自然流暢進入室內，讓戶外光沿著樓梯穿透每層樓，並用大量綠色植栽布置用餐空間，在1樓門外一處充滿植栽的牆面，吸引網美拍照打卡。

「團隊非使用掠奪式的方式進入，保留當地原本風貌。」雙好設計團隊成員之一、真實建築總經理陳佳蔚表示，過去老屋改造新生工程，多半是是建設公司介入改造、開店、營業，但此次「貳房苑」進駐模式不同於以往，則是有專業團隊整修後，再延攬專業餐飲店家開業，打造屬於在地風格的店。

▼北市潮州街50年保警宿舍重新整修後，如今由雙好設計團隊進駐經營「貳房苑」餐廳。（圖／記者黃靖惠攝）



貳房苑創始人暨執行長吳恩均表示，老屋改造後，除了經營餐飲店外，未來將串聯街頭巷尾特色店家，一同合作觸發「造街活動」，且下半年也和周邊商家合作，共同推出符合在地意象的商品，足以代表在地人文特色。