新興重劃區開發加溫　建商養公園、蓋幼兒園

▲華友聯開發認養台南公79公園，台南市長黃偉哲（左四）與華友聯開發董事長陸炤廷（右四）出席簽約儀式。（圖／業者提供）

陳建宇／台南報導

建案周邊環境如何是民眾挑選房子的考慮因素之一，南部就有建商為打造充滿綠意的生活環境，特別向政府機關認養公園，例如華友聯開發就向台南市政府認養位於86特區的「公79公園」，並將在86特區規劃長照中心、幼兒園、商店街等設施，讓該區成為生活機能獨立的首購熱門區段。

86特區位於台南市南區，是由華友聯進行重劃的自辦重劃區，也稱為「舉喜重劃區」，總面積約54公頃，因鄰近台86線快速道路，也被稱為86特區。該重劃區區內街道規劃整齊，電線電纜地下化，滯洪防水完善，近年推案也逐漸增加，成為台南市新興的首購熱門區。華友聯開發董事長陸炤廷表示，86特區的移入人口主要來自南區，但近來也有不少永康區民眾到此購屋。

▲86特區位於台南市南區，緊鄰台86線快速道路。（圖／翻攝GoogleMap）

台南市的「公79公園」也稱為「歡喜公園」，位置就在86特區內，佔地3.28公頃，台南市政府近期積極與民間合作認養公園，「公79公園」由華友聯開發認養，日前簽約儀式台南市長黃偉哲也親自出席。

由於86特區是新開發的重劃區，區域內生活機能難免較缺乏，因此華友聯開發也在該特區規劃一系列的設施，該集團旗下的「卡羅幼兒園」，本月底就將正式開幕。陸炤廷指出，該公司也將規劃只租不賣的「商店街」， 預計2020年可完成，目前已吸引許多行業詢問欲進駐。此外，華友聯開發也和成大醫院合作，將在86特區設置長輩可以聯誼活動的空間，吸引鄰近的年長者參加，也能追蹤長輩的健康狀況。

▲華友聯開發預售案E GO，該圖為外觀3D示意圖，僅供參考。（圖／業者提供）

目前華友聯開發在86特區的推案為「E GO」，規劃22~38坪的2~3房，總戶數259戶，每坪16~18萬元，吸引不少南區民眾前來購屋，客層也不乏如高雄路竹、茄萣、湖內等區域，甚至台南仁德、永康區都有。