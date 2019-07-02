官方認證買房壓力最低5縣市　北台灣僅它入列

▲ 基隆房價1字頭，吸引雙北購屋買盤。（圖／基隆市政府提供）



記者黃靖惠／綜合報導

房市盤整多年，房價緩跌，據營建署發布去年3、4季房價負擔能力指標統計，買房壓力排行倒數5名的縣市，分別市雲林、基隆、嘉義縣市、屏東縣，其中距離雙北最近的基隆市，開車不過半小時車程，房價最低1字頭，但每月花不到3成薪水繳房貸。

去年3、4季房價負擔能力指標統計中，「房價所得比」、「貸款負擔率」已經呈現連6降，代表民眾房價負擔能力已有增強趨勢。

「房價所得比」的意思是需花多少年可支配所得，才可以買到1戶中位數住宅總價，而雙北市仍高出全國平均值，至少得14、13年不吃不喝存錢，才有辦法負擔高額房貸。

另外「貸款負擔率」的意思代表中位數住宅總價每月應償還本利，和占家戶可支配月所得中位數的比例狀況，這項指標雙北市同樣奪冠亞軍，以去年第4季貸款負擔率約48％～56％，仍高出35％全國平均值，換句話說，家戶每月逾半數收入逾用於繳房貸上。

反觀買房壓力倒數5名的縣市，分別為雲林、基隆、嘉義縣市、屏東縣，無論貸款負擔率、或房價所得比，都低於全國平均值，其中距離雙北地區最近的基隆市，開車不過半小時車程，但每月花不到3成薪水繳房貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般民眾若無力負擔雙北地區房價，將會轉向往新北外圍區段三峽、鶯歌等地發展，或是外縣市基隆、桃園地區。

他指出，基隆因為往返台北距離半小時，且房價1字頭，都相對桃園具優勢，但仍有購屋者顧忌基隆潮濕氣候，轉而選擇桃園。



