興富發台南五期　引爆移民熱潮！台南最強一字頭　2-3房「真愛潤隆」熱銷近7成

【企劃特輯】

台南科學園區為台南地區創造許多就業人口紅利，每年新進員工逾1.5萬多人，提升周邊首購、首換需求。近年來積極在全台北、中、南主要都會推案的興富發集團，呼應鄭欽天總裁「挺青年成家」的願景，近期更加大力度深耕台南，尤其深耕台南五期重劃區，而市政五期今年熱銷登場的「真愛No.2 潤隆」主打室內有空中景觀健身房、空中泳池、交誼廳、遊戲室…多達20項奢華公設與五星級飯店物管服務，周周吸引大批新婚首購、換屋族進場賞屋，主要規畫為24至35坪，專攻首購「2-3房訂金到交屋38萬起」的方案。「真愛No.2 潤隆」對應客戶需求，提供最潮的飯店式生活與有感輕鬆付款方案，成功引爆房市進場的動能。

「真愛NO.2潤隆」專案經理吳將廷表示，台南安平港灣重大建設持續推動，吸引購屋買氣匯聚，包括南科電子新貴、東區與市區的高素質客戶紛紛進場，加上全案位於3,700坪帶狀公園賞景第一排優勢，稀有一字頭房價，進場不到5個月，去化已接近7成，配合暑假期間，7月份6日、13日、20日等3個週末持續舉辦水樂園活動，讓家長可帶著小朋友們，親自體驗基地鄰近港灣與面對公園的優勢。

台南市政五期 夏日嘉年華70米長刺激滑水道、胖卡美食餐車，號召親子賞屋同樂

迎接暑假到來，讓賞屋民眾提前感受海灣生活、天天度假的愉悅感，「真愛No.2 潤隆」7/06（六）、7/13（六）、7/20（六），連續三週舉辦挑戰台南最刺激，70米滑水道園遊會「真愛水樂園」，即日起來「真愛NO2潤隆」賞屋，獨家贈送限量滑水道券，活動現場還有多部胖卡美食餐車、漂浮釣魚樂、充氣水滑梯，讓親子能共享一整個充滿回憶的假期，活動當天再限量贈送人氣水槍、獨角獸杯墊、造型海灘巾等，第一週即成功吸引近千位家長帶著小朋友們，一起歡度夏日清涼水上活動，接下來每周六，歡迎大朋友、小朋友一起來「真愛水樂園」度過難忘的消暑時光。

真愛NO.2 潤隆基本資料表

 投資興建:潤隆建設股份有限公司

 本案基地位於：台南市安平區國平北路VS國平南路。

 本案基地面積：約1047.7坪。

 法定建蔽率、容積率：建蔽率60%、容積率420%。

 建照號碼(107)南工造字第03524號

 建築高度：1F:6M、2F:4.5M、3F~18F:3.2M 。

 建築規劃:梁正芳建築師事務所

 營造團隊:金駿營造

 結構規劃:科建結構

 產品規劃：地上18層、地下3層。

 大樓結構:RC

 公設比：33.8%。

 本案總戶數：住家384戶，大樓店面4戶 合計：388戶

 坪數規劃：24~25坪(兩房)、33~35坪(三房)。

 本基地臨路條件：面12米國平北路，正對3700坪綠化公園。