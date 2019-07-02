不受新案打壓　台南中古屋每坪14萬元親民價　吸購屋客出手

▲平實營區因為正對南紡夢時代，是建商所定的精華土地。（圖／翻攝GoogleMap）

陳建宇／台南報導

今年上半年六都的房市表現以南部較亮眼，相對房價較低的台南也成為大家鎖定的焦點，尤其日前台南市地政局的土地標售「全壘打」，2.2萬坪的土地全部順利標脫，更讓人看好台南的發展後勢。房仲專家指出，台南中古屋受新建案打壓較小，中古市場仍有可為。

相較於其他五都，台南的房價向來較為親民，這也成了台南最大的優勢，信義房屋台南區執行協理林武雄表示，長期房市確認落底之後，台南迎來第一個波段，從土地標售熱度就可以看出建商的信心，而除了在地建商之外，中北部及高雄的建商也都積極插旗台南。

▲永康砲校土地在日前的標售會也是建商競逐的焦點。（圖／翻攝GoogleMap）

分析今年上半年台南房市概況，買賣移轉棟數為1萬1541棟，比起去年同期的1萬774棟僅增加7%，但相對也很穩定，林武雄認為，除了交易量向來最大的永康區之外，東區今年的表現也不錯，而南區則是近一年交易量拉高。

▲九份子重劃區也是台南相受注目的新興重劃區。（圖／翻攝GoogleMap）

不過台南的新建案和中古屋房價仍有差距，目前台南房價均價約每坪14萬元，但市區許多預售建案房價已到2字頭，林武雄指出，因為新建案和中古屋有明顯價差，較不容易被新案擠壓生存空間，最近中古屋的流通天數已有縮短跡象，代表台南中古房市有加溫的現象，下半年表現應該不錯。