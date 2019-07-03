北市租金排行榜　9大商圈「天母」竟墊底

▲天母商圈。（圖／記者張菱育攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市天母「麥當勞」6月底熄燈號，再掀天母商圈沒落的討論熱潮，而據官方統計數據顯示，北市9大商圈店面租金行情排行榜，無論是主要幹道旁或是巷弄內的店面，單坪租金的冠、亞軍通通被忠孝及西門兩大商圈包下，反觀天母商圈店面行情卻敬陪末座，位居最後一名。

據北市地政局統計，北市店面租賃交易量去年度達近5年新高，交易件數首次突破600件，較去年度增加9.85％，其中忠孝、中山晶華、公館、南京西路、永康、天母、西門、站前、士林9大商圈店面最熱門。

該統計又分「主要街道店面」及「非主要街道店面」兩類型租金行情，其中以「主要街道店面」租金行情，前3名依次是忠孝、西門、士林商圈分別是1.52萬元、1.26萬元及1.12萬元。

另「非主要街道店面」也就是巷弄內的店面租金行情，前3名則為西門商圈、忠孝商圈及站前商圈，分別是6163元、5421元、4973元。

以「主要街道店面」及「非主要街道店面」兩類型行情，北市9大商圈租金排行榜，冠、亞軍全被忠孝、西門商圈包下，單坪租金破萬元，反觀天母商圈敬陪末座，每坪租金落在2931～1660元。

▼107年不動產動態年報。（圖／北市地政局）



住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，天母商圈相較於資料中其他一線商圈，因為屬於住宅、封閉型，話題少加上沒有捷運通過，缺少外來客，租金表現不如其他商圈，並不意外。

此外，她表示，因為商圈內經營表現不錯的店家也不會任意退租，釋出的店面條件也可能較差，自然價格表現比較不理想。