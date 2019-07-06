25歲表弟到美「買房才600萬元」！他眼紅嘆現況…網狠打臉：要惜福

▲原PO看到表弟在美國輕易買房，心裡很不是滋味。（示意圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／綜合報導

「到美國才知道，台灣真的好辛苦…」，一名男網友抱怨，他到美國探望25歲的表弟，發現對方買車又買房，且薪水還是他的兩倍以上，讓他很不是滋味。但該文PO出後也被網友打臉，認為美國生活看似美好，但很多地方沒有台灣便利。

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他的表弟在華盛頓當工程師，剛買了一棟100坪、3樓高的房子，除了有地下是之外，後方還有游泳池，總價才21萬元美金（約新台幣600萬元），且到市中心才15分鐘車程，非常便利。

原PO透露，表弟說他的房貸再5年就可以付清，看著對方月入10萬有房有車，但他畢業後領著3、4萬元的月薪就心滿意足，「退伍到現在工作年近30，每天辛苦加班，只想趕快找房子和女朋友結婚」，但新北或桃園地區的房子都要破千萬，讓他無從下手，「這趟行程回來，深深感覺台灣人真的好辛苦好辛苦」。

▲原PO認為，在台灣買房很困難，卻被網友打臉。（圖／達志／示意圖）



雖然原PO表弟的情況讓人羨慕，但網友也認為原PO沒有考慮到其他因素，「月薪10萬新台幣在美國應該算是還好而已」、「你表弟有告訴你每年的稅要交多少嗎？」、「1000萬桃園可以買到很好的三房兩廳加車位耶」、「美國出門吃個飯沒15塊美，大概只能吃麥當勞之類的」、「在美國"如果"不生病，生活品質應該算不錯」。

也有人說，「老家在台南郊區，隔壁的中古透天大概300萬台幣，台灣不是只有台北」、「台灣到處便利商店，周日百貨公司比開晚，開車一小時內絕對有景點；到美國，節假日誰 service你！住台灣要知福啦」。